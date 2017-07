Żołnierze PKW RSM wzięli udział w Spur Ride

6 lipca na terenie bazy BAF w Bagram odbył się marsz kawaleryjski (Spur Ride) zorganizowany przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty US Army.



Uczestnicy marszu mieli za zadanie ukończyć marszobieg na dystansie 3 mil w pełnym oporządzeniu (kamizelka taktyczna, broń, hełm) następnie zaliczyć punkt, w którym należało udzielić pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu w walce żołnierzowi, a także wykazać się wiedzą na temat historii kawalerii USA. Końcowym etapem było wykonanie strzelania dynamicznego z broni indywidualnej.



Przedstawiciele VI zm. PKW z dowódcą płk. Piotrem Fajkowskim na czele jako jedyni obcokrajowcy ukończyli marsz, dzięki czemu pokazali, że polscy żołnierze są znakomicie przygotowani do specyficznych warunków panujących w Afganistanie, a także zdobyli szacunek ze strony przedstawicieli 1 Dywizji Piechoty USA. Żołnierze dzięki zaliczeniu wszystkich wymaganych sprawności podczas marszu otrzymają certyfikat uprawniający do noszenia tradycyjnego kawaleryjskiego kapelusza (Cavalry Stetson) oraz ostróg do butów (Spurs).



Spur Ride jest tradycją kawalerską Armii Stanów Zjednoczonych od samego początku istnienia tej formacji. Dla każdego nowego żołnierza kawalerii marsz jest swego rodzaju sposobem na sprawdzenie indywidualnych umiejętności zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

Źródło: DORSZ