Gotowi na Air Show w Radomiu

Takiego Air Show jeszcze nie było! Organizatorzy zapowiadają 20 godzin podniebnych ewolucji, a w powietrzu zaprezentuje się ponad 100 samolotów i śmigłowców. Wystąpią m.in. polskie grupy akrobacyjne Orlik i Biało-Czerwone Iskry, myśliwce, transportowce i śmigłowce. Goście zagraniczni pokażą m.in. Eurofightery, F-16 oraz bombowce B-1 i B-52.





Ostatni weekend sierpnia należy do lotnictwa. Na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu 26 i 27 sierpnia odbędą się XV Międzynarodowe Pokazy Lotnicze, jedna z najważniejszych imprez tego typu w Europie. Organizatorzy zapowiadają, że każdego dnia przez dziesięć godzin będzie można podziwiać podniebne ewolucje. Widzom w powietrzu zaprezentują się wojskowe i cywilne samoloty i śmigłowce – w sumie ponad 100 maszyn.



Akrobacje w powietrzu zaprezentują m.in. wojskowe Orliki (PZL-130) i Biało-Czerwone Iskry (TS-11) oraz cywilne zespoły Cellfast Flying Team oraz grupa Żelazny.



To jednak nie wszystko. W pokazach zespołowych widzowie Air Show 2017 zobaczą śmigłowce Mi-2 i W-3, Mi-8 i Mi-24 oraz wspólne przeloty formacji M-28, C-295M i C-130 oraz Su-22, MiG-29 i F-16. Ponadto publiczność będzie mogła obejrzeć SW-4, Mi-14, W-3 SAR, SH-2G, bezzałogowce oraz nowy samolot transportowy Gulfstream G-550.



Swój udział w Air Show 2017 potwierdziły także delegacje zagraniczne. Będą m.in.: włoskie F-2000 Eurofighter i M-346, hiszpański F-2000, austriackie Saaby J105OE, ukraiński Su-27, rumuńskie MiG-i-21 oraz rumuńskie i litewskie C-27 Spartan. Nad 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Radomiu przeleci także Eurofighter w niemieckich barwach oraz amerykańskie bombowce B-52 i B-1. Widzowie zobaczą także potężny natowski samolot AWACS. – Harmonogram pokazów może jeszcze ulec zmianie. Cały czas trwają konsultacje dotyczące występów cywilnych zespołów zagranicznych, solistów oraz historycznych statków powietrznych – informuje kpt. Magdalena Busz, rzecznik prasowy Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017. Ale nie oznacza to, że program będzie redukowany. Przeciwnie, organizatorzy zakładają, że lista występujących na Air Show jeszcze się powiększy.



Atrakcje na ziemi



W programie imprezy są nie tylko pokazy w powietrzu, ale również wystawa samolotów i śmigłowców. W sumie na ziemi zobaczyć będzie można ponad 30 statków powietrznych. – Z bliska będzie można obserwować nowoczesną technikę wojskową oraz indywidualne wyposażenie żołnierzy, zazwyczaj niedostępne dla szerokiej publiczności. Air Show 2017 będzie pod względem wystawy statycznej wydarzeniem wyjątkowym – zapewniają organizatorzy pokazów lotniczych.



Poza statkami powietrznymi na terenie bazy będzie można zobaczyć sprzęt i uzbrojenie polskich żołnierzy wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Na ziemi prezentować się będą m.in. transportery Rosomak, czołgi Leopard i PT-91, pojazdy HMMVW, BRDM-2 i M-ATV, bezzałogowe pojazdy podwodne. Gratką dla wielbicieli militariów będzie wystawa sprzętu i uzbrojenia amerykańskich wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce oraz wyposażenia taktycznego polskich specjalsów.



– Nowością na Air Show będzie bogata oferta edukacyjno-historyczna, kierowana głównie do dzieci i młodzieży – mówi kpt. Magdalena Busz. Ekspozycja naziemna podzielona będzie na trzy strefy: Strefa Dziecka, Strefa Challenge 1932 nawiązująca do wyczynu polskich pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury sprzed 85 lat oraz Strefa Kultury Wysokich Lotów. Podczas dwudniowych pokazów będzie wyświetlany film „Dywizjon 303”, będzie można obejrzeć sprzęt Aeroklubu Polskiego oraz samoloty historyczne, m.in. RWD-5R. Takim właśnie samolotem w 1933 roku Stanisław Skarżyński pokonał Atlantyk przemierzając 3582 km. Pobił wówczas rekord świata dla samolotów o ciężarze do 450 kg.



Bezpiecznie na Air Show



– Nadrzędną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i widzom pokazów. Będzie o to dbać 1300 żołnierzy, funkcjonariuszy oraz służby informacyjne i porządkowe – informuje ppłk Szczepan Głuszczak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego RSZ. Na terenie imprezy nie będzie można np. kupić ani wnieść alkoholu.



Po raz pierwszy w historii tej imprezy, wstęp na Air Show będzie bezpłatny. Każdy, kto będzie chciał wejść na teren bazy lotniczej, będzie jednak poddany kontroli. Jednorazowo na terenie pokazów będzie mogło przebywać 60 tysięcy osób.



Szczegółowy program pokazów lotniczych oraz informacje dot. naziemnej ekspozycji dostępne będą za kilka dni na stronie: airshow.wp.mil.pl.



Za przygotowanie najważniejszej imprezy lotniczej w Polsce odpowiada kilka instytucji. Organizacją pokazów zajmuje się Dowództwo Generalne RSZ, władze miejskie Radomia, Agencja Mienia Wojskowego, Port Lotniczy Radom S.A oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu. Przedstawiciele wymienionych instytucji na czele z dowódcą generalnym gen. dyw. Jarosławem Miką oraz prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim podpisali w środę porozumienie w sprawie przygotowania pokazów. Sygnowany dokument szczegółowo określa warunki współpracy i zobowiązania we wspólnym organizowaniu Air Show 2017. Zgodnie z dokumentem miasto Radom zajmie się przede wszystkim zabezpieczeniem medycznym, przygotowaniem parkingów. Zabezpieczy też transport widzów na terenie miasta oraz zajmie się sprawami komunalnymi – precyzuje kpt. Magdalena Busz. – Po stronie wojska nakłady będę wielokrotnie większe, bo dotyczą one zabezpieczenia samych pokazów dynamicznych wojskowych statków powietrznych, jak i sfery logistycznej tych pokazów – dodaje.



Międzynarodowe pokazy Air Show to jedna z największych imprez lotniczych w Europie. Jest organizowana co dwa lata w Radomiu. Poprzednia edycja wydarzenia odbyła się w 2015 roku. Wówczas zaprezentowało się 260 samolotów i śmigłowców z 20 państw. Organizatorzy upamiętnili wtedy 75. rocznicę bitwy o Anglię oraz setne urodziny asa lotnictwa myśliwskiego gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.



Tegoroczne pokazy lotnicze zapoczątkują obchody setnej rocznicy utworzenia polskiego lotnictwa. Jubileusz przypada w 2018 roku.