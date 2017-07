Nowy dowódca COLąd-DKL

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru COLąd-DKL oraz powitanie przybyłych gości. Następnie została odczytana decyzja MON o wyznaczeniu na stanowisko służbowe dowódcy Centrum. – Służba Pana Generała Podlasińskiego w tej jednostce ma wielki koloryt. Położył on wielkie zasługi w rozwój tego Centrum, jak i w jego działalność. – powiedział zastępca dowódcy operacyjnego generał brygady pilot Tadeusz Mikutel. – Przez trzy lata swojego istnienia Centrum Operacji Lądowych odegrało wielką rolę w całych Siłach Zbrojnych. Dowództwo Komponentu Lądowego, pod kierownictwem i światłym dowództwem Pana Generała Podlasińskiego, pełniło wielorakie role i przysparzało chwały całym Siłom Zbrojnym. W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami przekazania dowodzenia w Centrum. Chciałby podziękować Panu Generałowi za to, że żołnierze Centrum Operacji Lądowych to dobrze wyszkolona kadra, która zna swoją rolę i potrafi wykonywać swoje zadania na najwyższym poziomie. Przyjmujący obowiązki dowódcy generał brygady Sławomir Kowalski pełnił obowiązki zastępcy dowódcy przez 18 miesięcy, uczestniczył w realizacji zadań, w tym przygotowaniach Centrum do dyżuru bojowego w ubiegłym roku, dlatego myślę że przyszłość tej jednostki wygląda bardzo dobrze. Pan generał jest człowiekiem o bogatym doświadczeniu i wielkim temperamencie, dlatego myślę, że objęcie przez niego dowodzenia pozwala myśleć optymistycznie o przyszłości Centrum.

Następnie zdający i obejmujący obowiązki generałowie wystąpili, aby zgodnie z ceremoniałem wojskowym przekazać sobie sztandar Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego.

Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie protokołu przekazania obowiązków, a następnie zameldowania zdania i objęcia obowiązków. Po tym akcie generałowie zameldowali przełożonemu: generał Podlasiński zdanie obowiązków dowódcy, natomiast generał Kowalski ich objęcie.

Głos zabrali następnie bohaterowie uroczystości. – Dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, zarówno gościom, jak i kadrze i pracownikom wojska. Wiem, że duża część z Was przerwała urlopy, aby tu być, tym bardziej dziękuję. – powiedział generał dywizji doktor Cezary Podlasinski. – Minęły trzy lata. Z jednej strony to długi okres, ale z drugiej pamiętam jakby to było wczoraj. Minęło niezmiernie szybko, ale w takim towarzystwie, z takimi podwładnymi czas upływa prędko. Zrealizowaliśmy w tym czasie ogromną ilość przedsięwzięć, a sukces jakim się skończyły to nie tylko moja zasługa, ale stojących tu moich podwładnych. To był ogrom prac, ogrom przedsięwzięć i ogrom zmian jakie tutaj, w tym kompleksie nastąpiły. Z tego miejsca bardzo Wam dziękuję, za wysiłek, trud, za dni które spędzaliśmy na ćwiczeniach, treningach, nie tylko tutaj, ale i na zewnątrz. Dzięki temu dziś możemy mówić z dumą, że Centrum jest i pozostanie, możemy szczycić się tym co osiągnęliśmy przez te trzy lata, chwała należy się Wam, to Wasza praca, Wasz wysiłek. Ja jako dowódca musiałem umieć odpowiednio przedstawić Waszą pracę, Wasze pomysły i rozwiązania. To jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję także Tobie Wojtku (tu generał zwrócił się do profesora Wojciecha Narębskiego), za to, że za każdym razem, przez te wszystkie lata byliśmy razem, nigdy nie powiedziałeś „nie”, brałeś udział i uświetniałeś każdą uroczystość i każde nasze spotkanie. Proszę mojego następcę, aby nie zapominał o naszych kombatantach, a w przyszłym roku pamiętał o okrągłych, setnych urodzinach Mietka Heroda (pułkownik Mieczysław Herod), które mam nadzieję, będą też ważnym wydarzeniem dla całego Krakowa. Dziękuję Bractwu Kurkowemu i dziękuję za naszą współpracę, która dla mnie osobiście była bardzo ważna. Dziękuję Panu Wojewodzie i Panu Prezydentowi oraz wszystkim tym, którzy wspierali nas swoim wysiłkiem, bo dzięki temu wsparciu mogliśmy być skuteczniejsi w swoim działaniu. Dziękuję harcerzom, szkołom, uczelniom, dowódcom, szefom, komendantom. Czego mogę życzyć? Myślę, że oddaję Centrum w naprawdę dobre ręce, a Tobie Sławku, Przyjacielu, przekazuję zespół nieliczny, ale zgrany, taki który potrafi zadziwić, mający potencjał. Nie raz już to udowodnili. Dziękuję. Zapewniam, że część mojego serca zostaje tu, w Krakowie, w tym Centrum.

Następnie głos zabrał generał brygady Sławomir Kowalski: - Szanowni Państwo, witam Was serdecznie po dłuższej nieobecności. Cieszę się, że widzę Was w dobrym zdrowiu. Przede wszystkim składam podziękowania na ręce zastępcy Dowódcy Generalnego generała dywizji pilota Jana Śliwki oraz zastępcy Dowódcy Operacyjnego generała broni pilota Tadeusza Mikutela, za to że dwóch dowódców: Dowódca Generalny i Dowódca Operacyjny wspólnie podjęli decyzję, aby skierować mnie do Krakowa. Chcę podziękować także oficerowi, który w 2010 roku wpadł na pomysł, aby z przeciwlotnika zrobić dowódcę ogólnowojskowego, dzięki czemu miałem przyjemność dowodzić 7 Brygadą Obrony Wybrzeża i 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowana – dziękuję panie Generale Tomaszycki. Dziękuję też byłemu dowódcy Centrum, generałowi dywizji doktorowi Cezaremu Podlasińskiemu za 18 miesięcy wspólnej pracy. Była to dobra szkoła realizacji zadań. Składam podziękowania wszystkim, których tu nie wymieniłem, a którzy przyczynili się, że stoję dziś w tym miejscu. Przede mną nowe obowiązki, nowe zadania, nowe wyzwanie, można czuć lęk, strach, ale powiem szczerze, że znam większość żołnierzy w tej jednostce, znam ich możliwości, znam pracowników resortu obrony narodowej i melduję, że zrobimy wszystko, aby zadania, które postawił Pan Generał Podlasiński zrealizować. Dziękuję.

Podziękowania i gratulacje przekazał także wojewoda małopolski Piotr Ćwik: - W charakter każdej służby wpisana jest zmiana i dziś jesteśmy świadkami jednej z nich. Z tej okazji pragnę złożyć podziękować na ręce Pana Generała Podlasińskiego: Pani Generale dziękuję za to, że każda okazja do spotkania z Panem, to była okazja do ciekawej rozmowy, ale też okazja do tego, aby zobaczyć jak łączyć w sobie ideał człowieka i ideał żołnierza. Za to składam panu serdeczne podziękowania. Następcy, Panu Generałowi Kowalskiemu gratuluję objęcia tego zaszczytnego, odpowiedzialnego stanowiska i życzyć, aby poprzez kolejne miesiące i lata służby tutaj, realizując zadania, realizował Pan również siebie.

Główną uroczystość zakończyło wykonanie wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

Następnie zebrani goście złożyli podziękowania ustępującemu dowódcy i gratulacje dowódcy obejmującemu obowiązki w COLąd-DKL.

Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej wspólnie podziękowali i wręczyli generałowi Podlasińskiemu upominek.

Wykonano także pamiątkowe zdjęcie w Sali Tradycji, a następnie obaj dowódcy: generał dywizji doktor Cezary Podlasiński oraz generał brygady Sławomir Kowalski, a także generał brygady pilot Tadeusz Mikutel dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej COLąd-DKL.

Tekst: mjr Justyna Balik