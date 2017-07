Czołgi wjechały do miasta

Czołgiści z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej kontynuują intensywne szkolenie poligonowe. Tym razem ćwiczą na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego Nowy Mur w Wędrzynie.

Nowy Mur to zabudowany, lecz niezamieszkały teren koło Wędrzyna. Znajduje się tam jeden z największych w Europie ośrodków zurbanizowanych, na którym szkolą się jednostki z całej Polski oraz wojska innych państw NATO i partnerskich z prowadzenia walki w terenie zabudowanym.

W czerwcu na szkolenie do Wędrzyna wyjechali żołnierze z 9 BBKPanc. W dniach 29.06.–01.07. czołgiści z 2 kompanii czołgów realizowali zadanie, które polegało na zdobyciu poligonowego miasteczka Nowy Mur. – Było to dla nas pierwsze tego typu działanie w terenie zurbanizowanym i zgodnie z przypuszczeniami nie było łatwo. Zajęcia te były niezwykle ważne z taktycznego punktu widzenia. Załogi czołgów mogły na własnej skórze przekonać się jak trudnym i wymagającym środowiskiem walki jest teren zurbanizowany w stosunku do terenu, w którym działają zazwyczaj – relacjonował por. Wojciech Tuchalski z 9 BBKPanc.