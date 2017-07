DANCON MARCH w Kosowie

2 lipca w okolicach bazy Camp Maréchal de Lattre de Tassigny odbył się marsz zorganizowany przez duński kontyngent wojskowy na dystansie 25 km.



Ważenie oraz rejestracja rozpoczęły się już o godzinie 05:00, zaś początek marszu zaplanowano na godzinę 06:00. Trasa wiodła przez trudny, górzysty teren w okolicach Novo Selo. Ostatni funkcjonariusz musiał powrócić do bazy przed godziną 16:00. Chęć wzięcia udziału w rywalizacji zgłosiło ponad 700 żołnierzy i policjantów reprezentujących państwa pełniące misję w Kosowie, w tym około 150 Polaków.



Uczestnicy musieli pokonać trasę w umundurowaniu polowym, z bronią oraz plecakiem. Każdy z nich musiał posiadać dodatkowe obciążenie minimum 10 kg lub 20 kg. W pierwszym przypadku ukończenie trasy gwarantowało zdobycie srebrnego medalu "Dancon March Kosovo" oraz dyplomu potwierdzającego jego uzyskanie. Funkcjonariusze, którzy pokonali 25 km z obciążeniem 20 kg dodatkowo zostali uhonorowani odznaką symbolizującą Młot Thora - występującego w mitologii nordyckiej boga burzy i piorunów, sił witalnych, rolnictwa. 25 najszybszych zdobyło złote medale. Wśród nich znaleźli się również polscy żołnierze, którzy w klasyfikacji ogólnej zajęli 4 i 16 miejsce z czasem odpowiednio: 2 godziny 50 minut oraz 3 godziny 15 minut.



Kolejne edycje Dancon March”są organizowane przez armię duńską od 1972 r. we wszystkich kontyngentach wojskowych, w których biorą udział żołnierze armii duńskiej. Międzynarodowy charakter wydarzenia sprzyja nawiązywaniu współpracy i nowych znajomości przez uczestników. Marsze pełnią funkcję swego rodzaju testu sprawności fizycznej i odporności psychicznej. Stanowią też doskonałą okazję do zmierzenia się z własnymi słabościami.



Celem niektórych uczestników było jedynie ukończenie marszu w wyznaczonym czasie. Inni, mimo wysokiej temperatury, rywalizowali o to, aby pokonać trasę w jak najkrótszym czasie. Tak naprawdę każdy kto po 25 km dotarł do mety był zwycięzcą. Zdobywcy medali pokazali wysokie wyszkolenie, hart ducha i determinację w dążeniu do celu. Wszystkim serdecznie gratulujemy!



Tekst: ppor. Szymon Niewada