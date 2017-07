#RazemBezpieczni

Wizyta prezydenta USA w Polsce ma znaczenie historyczne, nie mniejsze niż szczyt NATO w Warszawie - powiedział w poniedziałek szef MON Antoni Macierewicz podczas spotkania #TweetUp #RazemBezpieczni.

Minister obrony wyraził przekonanie, że przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski to z jedno z największych wydarzeń we współczesnej historii Polski. – To będzie wielki dzień w wymiarze bezpieczeństwa i współdziałania z USA – ocenił.

Donald Trump, jak dodał A. Macierewicz, przybywa do Polski, Polski goszczącej kraje Międzymorza, które – między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym a Adriatykiem - łączą się, aby wspólnie myśleć, działać, pracować na rzecz większego bezpieczeństwa Europy, większego bezpieczeństwa swojego regionu i silniejszych więzów ze Stanami Zjednoczonymi. – Ta wizyta ma wagę historyczną, nie mniejszą niż to, co się zdarzyło rok temu, czyli szczyt NATO, który raz na zawsze zniósł różnice między państwami Europy Zachodniej, dotychczas chronionymi nie tylko przez umowy polityczne z USA, ale przez ich potęgę i zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, która się materializowała w możliwości stacjonowania wzajemnego wojsk – ocenił szef MON.