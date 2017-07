Amerykańscy żołnierze w Polsce świętują 4 lipca

Ale to nie jedyne atrakcje, które tego dnia będą czekały na gości w bazie w Redzikowie (województwo pomorskie). O godzinie 18 rozpocznie się wojskowy piknik. Oficjalnie otworzy go cpt. (US Navy) Rich Gilbert, szef bazy armii Stanów Zjednoczonych w Redzikowie, który opowie o święcie i jego genezie. Następnie odbędzie się uroczysta parada, tzw. colour flag, podczas której zostaną zaprezentowane flagi Stanów Zjednoczonych i Polski.

Zwiedzający bazę będą mogli obejrzeć amerykański sprzęt wojskowy oraz wyposażenie 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Piknik będzie też okazją, by skosztować amerykańskiego jedzenia. Organizatorzy zaplanowali nawet konkurs w jedzeniu hot dogów (o godzinie 20.45) oraz arbuzów (18.30). Jak zaznacza porucznik Sebzda, na terenie amerykańskiej bazy będzie można kupić nawet piwo, bo amerykańskie prawo na to zezwala.







Podczas pikniku będzie można także spróbować swoich sił w amerykańskiej grze Cornhole, polegającej na rzucaniu woreczkami do celu, a najmłodsi będą mogli poskakać na specjalnie dla nich przygotowanych dmuchańcach.

Przez cały wieczór będą odbywały się też koncerty. Dla gości amerykańskiej bazy wystąpią zarówno dzieci, młodzież, jak i formacje wojskowe. O godzinie 18.20 rozpocznie się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, a o 20.00 wystąpi zespół Marynarki Wojennej US Army. Wydarzenie zakończy się o godzinie 23 pokazem sztucznych ogni.

Święto w Bemowie Piskim

Święto Niepodległości USA uczczą też wojskowi US Army stacjonujący w Bemowie Piskim. – W Stanach Zjednoczonych 4 lipca jest dniem wolnym od pracy, wszyscy się cieszą, bawią, odbywają się liczne parady i koncerty – mówi sfc. Patricia Deal, oficer prasowy Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej. – Chcemy, aby nasi żołnierze tego dnia poczuli się jak w domu, dlatego przygotowujemy dla nich tradycyjny piknik – dodaje.

Jego atrakcją będą zarówno najsłynniejsze amerykańskie przysmaki – z okazji święta US Army przygotowuje bowiem hamburgery i hot dogi, a także turniej sportowy. Wojskowi będą rywalizować zarówno w typowych dyscyplinach, jak siatkówka i koszykówka, jak i tych wywodzących się z poszczególnych państw, dlatego odbędzie się także mecz rumuńskiego tenisa zimnego czy amerykańskiego futbolu. Tego dnia w specjalnej sztafecie zmierzą się również dowódcy i pierwsi sierżanci każdej kompanii.

Deal podkreśla, że tego dnia razem z US Army będą też świętować żołnierze armii brytyjskiej, którzy również stacjonują w Polsce w ramach Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej. – To dla nas bardzo ważne, że tego dnia będziemy razem. Nasza historia nie jest łatwa, ale dziś jesteśmy sojusznikami i razem służymy. To świadczy o sile NATO – podkreśla.

Dzień Niepodległości (Independence Day) to państwowe święto Stanów Zjednoczonych. Jest obchodzone w rocznicę przyjęcia deklaracji niepodległości USA. Jednym z najważniejszych zapisów dokumentu było wypowiedzenie przez 13 brytyjskich kolonii posłuszeństwa królowi Jerzemu III. Tym samym, podpisana w 1776 roku deklaracja jest uważana za początek istnienia Stanów Zjednoczonych.



4 lipca jest w USA dniem wolnym od pracy. Tego dnia w Stanach Zjednoczonych odbywają się liczne parady, koncerty, pikniki, a także pokazy fajerwerków.