Debata: jak rozsądnie wydać pieniądze na modernizację wojska

Wydajemy na badania niemałe pieniądze. Problem w tym, że to się nie przekłada na innowacyjność gospodarki – mówił prezydent Andrzej Duda, podczas konferencji „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”. W Warszawie debatowano o tym, jak właściwie wydawać budżet na modernizację techniczną.



Problemem polskiej zbrojeniówki i polskiej armii nie jest brak pieniędzy na modernizację techniczną, a ich rozsądne wydatkowanie na produkty i technologie opracowywane przez rodzimych inżynierów – to najważniejszy wniosek z konferencji naukowej pt. „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”. Zorganizowały ją dzisiaj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Politechnika Warszawska. Obrady przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wojska i krajowego przemysłu, zarówno państwowego jak i prywatnego, otworzył prezydent Andrzej Duda.



Zwierzchnik Sił Zbrojnych w swoim wystąpieniu bardzo mocno podkreślał, że strategicznym interesem naszego państwa jest, aby miliardy złotych przeznaczone na modernizację techniczną armii przyczyniły się do rozwoju kraju. W ocenie prezydenta szczególnie dużo jest do poprawy w zakresie alokacji środków na badania nad nowymi technologiami obronnymi. – Wydajemy na badania niemałe pieniądze. Problem w tym, że to się nie przekłada na innowacyjność gospodarki – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył przy tym, że kluczowe technologie obronne powinny być opracowywane siłami rodzimej nauki i przemysłu, a nie kupowane jako gotowe rozwiązania za granicą. – Bezpieczeństwo będziemy mieli gwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: gdy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie (...) i jeżeli będą one nasze. Kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny – mówił prezydent.



Z opinią prezydenta, iż środki na badania nad nowymi technologiami dla Wojska Polskiego nie są do końca wykorzystywane, zgadzali się właściwie wszyscy prelegenci piątkowej konferencji. – Większość środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie jest właściwie wykorzystywana – mówił prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Ma to jego zdaniem bardzo negatywne następstwa. – Odpływają od nas młodzi, dobrze wykształceni ludzie. Musimy temu przeciwdziałać – podał jako przykład rektor PW.



Podczas konferencji padło wiele ciekawych propozycji, w jaki sposób usprawnić system opracowywania nowej broni i sprzętu wojskowego dla wojska. Jednym z najgoręcej dyskutowanych był pomysł zgłoszony przez Polską Grupę Zbrojeniową, aby zamiast NCBiR utworzyć fundusz państwowy, który dysponowałby około 700 mln złotych. Uczestnicy konferencji mieli poważne wątpliwości, czy ustawowe obwarowanie, iż 40 proc. tej sumy miałaby do dyspozycji PGZ, jest nie tylko sprawiedliwe dla innych podmiotów gospodarczych, ale również zgodne z prawem.