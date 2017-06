Profesor Martin Ostoja-Starzewski z wykładami w ramach programu „Katedra Ad Hoc”

Cykl wykładów pod wspólnym tytułem: „Mechanics of Random Media” wygłosił w dniach 26-30 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej prof. Martin Ostoja-Starzewski z Department of Mechanical Science & Engineering oraz Beckman Institute for Advanced Science and Technology na University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Wykłady odbyły się w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Katedra Ad Hoc”.



Celem programu jest podniesienie konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie. Od początku wiosny tego roku wykłady rozpoczęło już kilku naukowców. W Wojskowej Akademii Technicznej była to druga seria wykładów w ramach programu „Katedra Ad Hoc”.



Prof. Martin Ostoja-Starzewski ukończył studia z inżynierii mechanicznej na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Tytuł magistra (1980) i stopień doktora (1983) uzyskał na Uniwersytecie McGill w Kanadzie, na tym samym kierunku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim mechaniki stochastycznej, mechaniki ośrodków ciągłych, mechaniki mediów losowych i fraktalnych. Prof. M. Ostoja-Starzewski jest autorem ponad 180 publikacji naukowych, cytowanych łącznie prawie 6000 razy (Indeks Hirscha 39), autorem dwóch książek: “Microstructural Randomness and Scaling in Mechanics of Materials” (CRC Press, 2007) oraz “Thermoelasticity with Finite Wave Speeds” (Oxford University Press, 2009). Jest redaktorem wielu znaczących czasopism naukowych z inżynierii mechanicznej i członkiem stowarzyszeń oraz organizacji naukowych. Obecnie prof. M. Ostoja-Starzewski jest również współdyrektorem NSF Industry/University Cooperative Research Center for Novel High Voltage/Temperature Materials and Structures. Profesor uczestniczył w realizacji wielu prac naukowo-badawczych finansowanych przez amerykańskie agencje wojskowe DTRA – Sandia National Labs, SAIC-Army-ARDEC, US Army Corps of Engineers oraz Air Force Office of Scientific Research.



W krótkiej rozmowie po wykładzie profesor wyjaśnił, że prowadzony przez niego cykl jest skumulowaniem do jednego tygodnia pełnosemestralnego, zaawansowanego wykładu, który prowadzi w USA. „Nie ma tu czasu na prowadzenie ćwiczeń, przygotowanie zadań domowych i zdawanie egzaminów, ale nie to jest celem programu” – powiedział prof. M. Ostoja-Starzewski. „Wykład ma wprowadzić zainteresowanych w ogólną tematykę realizowanych badań” – dodał profesor.



Samą ideę programu „Katedra Ad Hoc” prof. M. Ostoja-Starzewski ocenia bardzo dobrze: „(…) to doskonały sposób wymiany informacji, poznawania ludzi i w przyszłości szansa na wspólne badania, takie rzeczy są dobre, zamiast tylko na odległość, przez strony internetowe”. Na pytanie, na co w USA zwraca się większą uwagę: teorię czy praktykę, profesor odpowiedział, że w Stanach dominuje pragmatyczne podejście do techniki. „Nowoczesna inżynieria, nowoczesna technika zdefiniowane są, jako transformowanie nauk fizycznych, przyrodniczych w zastosowania praktyczne. To charakterystyczna cecha cywilizacji amerykańskiej w odróżnieniu trochę od europejskiej, gdzie nauka była sama w sobie celem działalności naukowców, a technika rozwijana równolegle. A przecież, już od mniej więcej 200 lat, szczególnie w rozwoju nauk fizyczno-matematycznych we Francji, a potem w innych krajach uprzemysłowionych, było widać, że nauki ścisłe są podstawą nowoczesnej inżynierii. W Stanach to pragmatyczne podejście jest bardzo istotne” – wyjaśnił prof. M. Ostoja-Starzewski. Na koniec przyznał, że bardzo pozytywnie odbiera zainteresowanie jego wykładami: „(…) niektórzy mają bardzo wnikliwe pytania (…), a na wykładzie jest też kilka osób z IPPT PAN” – dodał.



Program „Katedra Ad Hoc” i prowadzone w ramach programu wykłady, to szansa dla wszystkich nauczycieli akademickich na rozwój własnych umiejętności i bezpośrednią dyskusję merytoryczną i metodyczną z doświadczonym naukowcem i wykładowcą. Tym razem był nim prof. Martin Ostoja-Starzewski z Uniwersytetu Illinois.



Źródło: Ewa Jankiewicz