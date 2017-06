W Brukseli o bezpieczeństwie wschodniej flanki

Cztery Batalionowe Grupy Bojowe rozmieszczone na wschodniej flance NATO są w pełni gotowe do działania. A ich poczynaniami pokieruje międzynarodowe dowództwo z siedzibą w Elblągu. To najważniejsze punkty deklaracji, którą podpisali w czwartek w Brukseli ministrowie obrony państw wysyłających i goszczących wojska Sojuszu.

Dokument podpisali przedstawiciele Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Estonii. Można w nim przeczytać między innymi: „Dziś deklarujemy, że cztery interoperacyjne, mobilne międzynarodowe grupy bojowe są gotowe do odstraszania, a jeśli trzeba to także do szybkiej odpowiedzi na każdą agresję we współpracy z narodowymi siłami”. Tym samym został zamknięty pierwszy etap wdrażania decyzji z warszawskiego Szczytu NATO.



Polski minister obrony Antoni Macierewicz podkreślał w Brukseli, że obecność wojsk Sojuszu na wschodniej flance NATO stanowi odpowiedź na coraz bardziej agresywną postawę Rosji. – To ruch obronny – mówił podczas konferencji prasowej. W ochronie wschodniej flanki Polska odgrywa rolę szczególną, nie tylko ze względu na liczebność i rosnący potencjał armii, ale też fakt, że to właśnie na polskim terytorium będzie się mieściło dowództwo kierujące poczynaniami wszystkich czterech grup bojowych. - W łańcuchu dowodzenia rola Elbląga została uznana za niezwykle istotną – zaznaczał minister Macierewicz.



Podczas brukselskiego spotkania ministrów obrony państw NATO była też mowa o udziale Polski w obronie południowej flanki Sojuszu. - W tym kontekście rozmawialiśmy o obecności polskich żołnierzy w Afganistanie i ogromnym sukcesie, jaki ostatnio odnieśli – zaznaczał szef MON. Niedawno siły afgańskie, które były szkolone i wspomagane przez polskich komandosów, uwolniły 11 więźniów, którzy przez cztery miesiące byli przetrzymywani przez talibów. – Ten rodzaj misji będzie kontynuowany – zapowiedział Macierewicz.



O misji „Resolute Support” mówił też Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. – Obecnie mamy w Afganistanie około 13 tysięcy żołnierzy, ale zapewnienie temu krajowi bezpieczeństwa pozostaje wyzwaniem niezwykle trudnym. Dlatego zdecydowaliśmy o przedłużeniu misji poza rok 2017. Potwierdziłem też, że zwiększymy swoją obecność w tym kraju – podkreślał. Polskę będzie tam reprezentowało 250 żołnierzy, żandarmów i policjantów. Obecnie na misji w Afganistanie jest około 200 wojskowych.

Minister Antoni Macierewicz spotkał się w Brukseli z Sekretarzem Obrony USA Jamesem Mattisem