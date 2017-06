13 lat Dowództwa Operacyjnego

Odznaczenia, defilada, a także przelot samolotów Orlik – dziś świętuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. – Wasze doświadczenie i zaangażowanie w misje są tym, czym szczycimy się od 13 lat. Dziękuję Wam za to – zwrócił się do żołnierzy i pracowników jednostki Bartłomiej Grabski, wiceminister obrony narodowej.

– Każde święto jednostki to czas ceremonii, refleksji, wspomnień, życzeń, podziękowań oraz wręczania wyróżnień. Święto Dowództwa Operacyjnego nie jest może tak wielkim wydarzeniem jak wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej, ale wiąże się też z rocznicą powołania dowództwa, które rozpoczęło działalność 1 lipca 2004 roku – mówił stojący na czele DO generał dywizji Sławomir Wojciechowski podczas uroczystego apelu z okazji święta jednostki. Dowódca operacyjny zaznaczył, że przez 13 lat istnienia dowództwa, zmieniały się zarówno jego struktura, jak i zakres zadań. – Specyfika zadań, szybkość podejmowania działań, wiedza i doświadczenie operacyjne, a także zakres odpowiedzialności są czynnikami nadającymi dowództwu wyjątkową rolę w strukturach dowodzenia – mówił.

Szczególne słowa uznania skierował do żołnierzy i pracowników dowództwa. – Bardzo dziękuję wam za wysiłek, jaki wkładacie w realizację zadań na rzecz obronności Polski. Za chęć doskonalenia, za wytrwałość w przezwyciężaniu przeciwności w nie zawsze przyjaznym środowisku, w którym prowadzimy operacje – zauważył gen. Wojciechowski. Zaznaczył także, że w DO cały czas żywa jest pamięć o tych, którym „szczęście w służbie nie dopisało”. Zwracając się do weteranów, którzy zostali ranni na misjach, powiedział: „Jesteście przykładem hartu ducha w walce z przeciwnikiem i z własnymi słabościami”.