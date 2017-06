ROL – Szczyt Trójmorza

W celu stworzenia warunków do zabezpieczenia w przestrzeni powietrznej w trakcie Szczytu Trójmorza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wprowadzenie rejonów ograniczeń lotów w polskiej przestrzeni powietrznej w terminie 05-07.07.2017 r.



Mając powyższe na uwadze zostały wydzielone dwa rejony ograniczeń lotów w postaci ROL: EA 200 i EA 201:



1 Rejon Ograniczeń Lotów (ROL EA 200) – Warszawa

Granice poziome:

Okrąg o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Dolna granica: GND Górna granica: FL 095

Czas (UTC): Od 2017.07.05: 00:01 do 2017.07.07: 23:59



ROL obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Loty zwolnione z ograniczeń:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA i lotnisko EPMO- tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;

c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d) loty na hasło GARDA;

e) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP);

f) loty przeciwpożarowe.



2. Rejon Ograniczeń Lotów (ROL EA 201) – Warszawa

Granice poziome:

Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Dolna granica: GND Górna granica: 2000ft AMSL

Czas (UTC): Od 2017.07.05: 00:01 do 2017.07.07: 23:59



ROL obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Loty zwolnione z ograniczeń:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA i lotnisko EPMO- tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b) loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP

c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d) loty na hasło GARDA;

e) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP);

f) loty przeciwpożarowe (FFR).



Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowych ograniczeń w żegludze powietrznej zawarte są w NOTAM (P1991/17; P 1990/17; P 1989/17; P 1988/17).

Źródło: DORSZ