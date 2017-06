Najlepsze drużyny w szkoleniu bojowym w CSWLąd i SPWL

REKLAMA

– Żołnierze poznańskiego Centrum wiedzą, co to jest duch rywalizacji sportowej i są do niej przygotowani w stopniu bardzo dobrym - powiedział przewodniczący komisji sędziowskiej, szef Wydziału Dydaktycznego ppłk Andrzej Szymanowski. Poziom był wyrównany, a drużyny przygotowane do zawodów. Setki godzin spędzonych na strzelnicach i poligonie dały pożądane efekty, tj. bardzo dobry poziom wyszkolenia zarówno pod względem wydolnościowym, jak i umiejętności posługiwania się bronią oraz przydzielonym sprzętem wojskowym.

W wyniku sportowej rywalizacji I miejsce wywalczyła reprezentacja 21 kompanii Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia, II miejsce zajęła reprezentacja 22 kompanii BZS, III miejsce zdobyła drużyna z 1 kompanii Ośrodka Szkolenia Podstawowego.

Na zakończenie zawodów o tytuł najlepszej drużyny w szkoleniu bojowym komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr Kriese wręczył puchary oraz dyplomy dla najlepszych drużyn.

Tekst: kpt. Janusz Jarmużek