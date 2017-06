Laur dla BMS-a z Teldatu

„BMS Jaśmin - System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny” opracowany przez inżynierów z bydgoskiej firmy Teldat wygrał rywalizację na najbardziej innowacyjny produkt obronny. Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2017”, nad którym honorowy patronat objął prezydent, zorganizowało Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych to druga co do wielkości organizacja (po Izbie Producentów na Rzecz Obronności Krajów) zrzeszająca firmy, które produkują różnego rodzaju sprzęt lub świadczą usługi na rzecz wojska. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad pięćdziesiąt podmiotów. Od pięciu lat Stowarzyszenie wyłania najbardziej innowacyjne produkty obronne na rodzimym rynku. Honorowym patronem konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa” jest prezydent Andrzej Duda.

– W konkursie biorą udział firmy oraz instytucje i instytuty naukowo-badawcze, których oferta produkcyjna i usługowa znajduje bądź może znaleźć zastosowanie w obszarach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności – wyjaśnia Jan Andrzej Ligus, prezes Stowarzyszenia. Dodaje, że jury nagradza nie tylko rozwiązania zaawansowane technologicznie i ich wszechstronność, lecz także ocenia, czy mogą one rywalizować z podobnymi produktami z zagranicy.