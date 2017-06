WOT z tradycjami Armii Krajowej

W imieniu WOT zobowiązuję się do godnego kontynuowania misji Armii Krajowej, a także przywrócenia polskiej myśli wojskowej dziedzictwa AK – mówił gen. bryg. Wiesław Kukuła podczas przejęcia przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej tradycji Komendy Głównej AK. Decyzję w tej sprawie podpisał dziś minister obrony Antoni Macierewicz.

REKLAMA

Dowódca WOT podkreślał, że podobnie jak inne formacje, także i terytorialsi poszukują źródła swoich tradycji oraz fundamentu, na którym będą mogli zbudować swój etos. – Źródło naszych tradycji wskazały nam zarówno serce, jak i rozum. Wsłuchując się w nasze serca, widzimy w Armii Krajowej i powojennych organizacjach niepodległościowych wspaniałych polskich bohaterów, niezłomnych wojowników walki o niepodległość. Widzimy żołnierzy polskiego podziemia, z którymi się bezgranicznie identyfikujemy i wobec których mamy wielki dług pamięci. Najlepszym wyrazem tej pamięci będzie kontynuacja Waszej misji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy – mówił generał. – Rozum postrzega źródła naszej tradycji odrobinę inaczej. Widzi dwie formacje: historyczną AK i współczesne WOT, które co prawda dzieli czas, ale łączy misja, struktura, terytorialność. Łączy też sposób, w jaki opieramy się na lokalnych społecznościach i wspieramy je. Ale również łączą nas pewne formy prowadzenia działań taktycznych, które mimo upływu czasu pozostają aktualne i niezmienne – mówił dowódca WOT.

Na ręce dowódcy WOT został przekazany projekt flagi. Wręczył go w imieniu żołnierzy AK kpt. rez. dr Janusz Kamocki ps. „Mamut”, zasłużony żołnierz AK, a także powojennych organizacji niepodległościowych. Jak mówili uczestnicy uroczystości, przekazanie flagi jest symbolem sztafety pokoleń. W ten sposób są przekazywane kolejnym pokoleniom najważniejsze wartości, takie jak: honor, męstwo, odwaga czy patriotyzm. W zaproponowanym projekcie flaga WOT ma kształt prostokąta, zakończonego dwoma trójkątnymi językami. Pośrodku flagi znajduje się wizerunek Orła Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dowódca WOT otrzymał dziś także projekt orła z kotwicą – znakiem Polski Walczącej. Projekt wręczył generałowi Kukule prof. dr hab. mjr w st. spocz. Leszek Żukowski, ps. „Antek”, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego.

Generał Kukuła, podkreślając dzielność i poświęcenie weteranów, podziękował im za okazywane zaufanie. – Mówimy, że nigdy nie zostawiamy swoich. Ale mówimy tak, bo wy nas tego nauczyliście, między innymi w tym mieście, w 1943 roku, kiedy upomnieliście się o jednego ze swoich, o „Rudego”. Dziękujemy za takie lekcje. W szeregach naszej formacji znajdziecie sobie podobnych. W imieniu WOT zobowiązuję się do godnego kontynuowania Waszej misji, a także przywrócenia polskiej myśli wojskowej dziedzictwa Armii Krajowej – zapewniał gen. bryg. Kukuła.

Film: MON

Oba projekty generał Kukuła przekazał ministrowi obrony narodowej. Teraz parlament musi znowelizować ustawę z 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Po podpisaniu zmienionego prawa przez prezydenta wojska obrony terytorialnej będą mogły oficjalnie otrzymać tarczę z orłem i znakiem Polski Walczącej oraz flagę.

– Spada na Was odpowiedzialność i niezwykły obowiązek. Nie tylko dlatego, że wasza służba w wymiarze taktycznym i strategicznym jest tak niezwykle odpowiedzialna, lecz przede wszystkim dlatego, że spadło na Was zadanie odbudowy ciągłości polskiego wysiłku zbrojnego, polskiej walki niepodległościowej, przywracania ducha walki i zwycięstwa narodowi polskiemu oraz reprezentowanie tych wartości na co dzień, wśród lokalnych społeczności. Jako minister obrony narodowej, jako Polak, który długo czekał na ten moment, dziękuję Wam, żołnierze – mówił Antoni Macierewicz.