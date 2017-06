Wsparcie dla weteranów będzie większe

Kilka lat obowiązywania ustawy pokazało jednak, że przepisy nie w pełni odpowiadają potrzebom tej grupy żołnierzy. Podkreślał to także minister obrony narodowej na spotkaniu z weteranami w Wesołej w maju tego roku. Dlatego już jakiś czas temu w resorcie obrony narodowej rozpoczęły się prace zmierzające do nowelizacji przepisów i tym samym usprawnienia systemu pomocy weteranom i weteranom poszkodowanym. – Propozycje zmian były konsultowane z organizacjami zrzeszającymi żołnierzy, którzy służyli na misjach. Najważniejsze było pogodzenie ich racjonalnych postulatów z możliwościami budżetowymi resortu. Przygotowany projekt uwzględnia wiele z propozycji weteranów zgłaszanych w latach 2016 – 2017. Wprowadza także dodatkowe uprawnienia oraz zwiększa wysokość świadczeń przysługujących osobom najbardziej potrzebującym – mówi Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w MON.

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa obowiązuje od 30 marca 2012 roku. Dzięki jej zapisom weterani misji zyskali uprawnienia m.in. socjalne, pracownicze, honorowe, a także te dotyczące opieki zdrowotnej i psychologicznej. Ustawa przyznała im też m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją (dla weteranów przebywających na rentach inwalidzkich), dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wyższy dodatek dla najbardziej poszkodowanych weteranów, szersze dofinansowanie opieki medycznej oraz ulgi komunikacyjne dla wszystkich żołnierzy poszkodowanych na misjach – to tylko kilka z propozycji zawartych w przygotowanym przez MON projekcie nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

Ponad limit NFZ i wyższy dodatek

Jedna z najważniejszych zmian w projekcie dotyczy zapewnienia kompleksowej opieki medycznej ponad limity NFZ. W efekcie mają zostać rozszerzone świadczenia dla weteranów poszkodowanych (w sumie to ponad 720 osób), szczególnie tych, którzy posiadają co najmniej 30-procentowy uszczerbek na zdrowiu (108 osób). Dla tej grupy wydatki na leczenie wszystkich schorzeń, bez względu na okoliczności ich nabycia, byłyby finansowane z budżetu resortu obrony narodowej. Osoby takie miałyby także prawo leczenia poza kolejnością i bezterminowo wszystkich pojawiających się u nich chorób i urazów, nie tylko tych doznanych w trakcie działań poza granicami państwa.

Poszkodowani z uszczerbkiem zdrowia powyżej 30 proc. otrzymają też wyższy dodatek. Jego wysokość uzależniona jest od proc. uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań służbowych w ramach działań poza granicami państwa. Na przykład dla grupy osób z uszczerbkiem od 31 do 40% dodatek ma wzrosnąć z 30 do 40%, a dla grupy z 80% uszczerbkiem – z 80 do 120%.

Turnusy z rodziną

Poszkodowani z co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, którzy nie wymagają specjalistycznego leczenia w szpitalu, będą też mogli raz w roku skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych. Propozycja MON-u zakłada, że w turnusach tych, wraz z weteranem poszkodowanym, będzie mógł uczestniczyć pełnoletni, najbliższy członek rodziny. Koszty pobytu weterana poszkodowanego i członka jego rodziny będą pokrywane ze środków budżetu MON-u. – Propozycja ta jest zgodna z postulatami środowiska weteranów dotyczącymi potrzeby udziału bliskiej osoby w takich turnusach po powrocie z misji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że ma to niebagatelny wpływ na skuteczność leczenia. Jest też ważnym elementem wsparcia procesu poprawy kondycji psychofizycznej, adaptacji osoby poszkodowanej do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz odbudowy nadszarpniętych przez misję relacji i więzi rodzinnych – uzasadnia MON.

Naprzeciw postulatom weteranów wychodzi też kolejna propozycja MON-u, zakładająca udział bliskiej osoby w turnusach leczniczo-profilaktycznych po powrocie z misji. W ocenie przedstawicieli resortu będzie to miało pozytywny wymiar w procesie adaptacji i skróci okresu odbudowy kondycji psychofizycznej osób powracających z misji. Dlatego MON proponuje 50-procentowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa bliskiej osoby w takich turnusach.

– Zaproponowaliśmy dofinansowanie kosztów udziału w takim turnusie osoby towarzyszącej weteranowi – członka rodziny – nie tylko w przypadku żołnierza, ale i pracownika wojska. Ten punkt nowelizacji zrównuje uprawnienia pracowników wojska z uprawnieniami żołnierzy do korzystania z tej formy rehabilitacji oraz wprowadza jej finansowanie na identycznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku żołnierzy – mówi Bartłomiej Grabski.

Więcej na kształcenie i taniej koleją

MON proponuje też szersze niż dotąd uprawnienia do pomocy finansowej na naukę. Obecnie każdy weteran poszkodowany może skorzystać z tego wsparcia tylko na jedną z form kształcenia.Do wyboru są: nauka na poziomie szkoły ponadpodstawowej, studia pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe. Po zmianach weterani poszkodowani z 30-procentowym i wyższym uszczerbkiem na zdrowiu będą mogli otrzymać finansowe wsparcie na dwie z wymienionych form kształcenia.

Projekt nowelizacji rozszerza także uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do wszystkich weteranów poszkodowanych. Dziś prawo do tego mają tylko ci, którzy pobierają rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w misjach poza granicami kraju. – Dzięki tej zmianie każdy weteran poszkodowany będzie korzystał z 50-procentowej ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 37-procentowej ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej – mówi Bartłomiej Grabski.

MON proponuje też ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana. Obecnie miesięczny koszt pobytu wynosi 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Po zmianach wysokość opłaty ma wynieść maksymalnie 50 proc. miesięcznego dochodu weterana poszkodowanego.

– Oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy uważają, że ustawa wciąż nie będzie doskonała. Trudno jednak zadowolić całe środowisko. Na pewno w ogólnym wymiarze zaproponowane zmiany nas satysfakcjonują. Szczególnie te, które dotyczą najbardziej poszkodowanych. Chcielibyśmy, aby przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej – mówi mł. chor. rez. Marek Rzodkiewicz, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

W poniedziałek projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych. MON chce, by ustawa została uchwalona do końca roku.

Według danych MON z 23 czerwca 2017 rokustatus weterana posiadało 16 706 osób, a status weterana poszkodowanego – 724 osoby. Od 1953 roku w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 112 tys. polskich żołnierzy.