Wizyta attaché morskiego Stanów Zjednoczonych

Przekazujący obowiązki morski attaché Stanów Zjednoczonych w Polsce kmdr Thomas H. Kierdstead wraz ze swym następcą kmdr. Thomas Wypyskim przebywali 27 czerwca w 3 Flotylli Okrętów.

Gości przywitał dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski. Spotkanie o charakter roboczym miało na celu przedstawienie nowego attaché morskiego USA kmdr. Thomas Wypyskiego oraz zapoznanie z zadaniami, jakie realizuje 3 Flotylla Okrętów. Poruszono aspekt współpracy międzynarodowej sił morskich Polski i USA, przede wszystkim kwestię organizacji i wspólnego udziału w międzynarodowych manewrach i operacjach na morzu oraz kwestię współpracy bilateralnej pomiędzy dwoma państwami.

Współpraca sił morskich Polski i USA to przede wszystkim udział w działaniach Sił Odpowiedzi NATO. Polskie i amerykańskie okręty współdziałały m.in. podczas operacji „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym oraz w manewrach NATO na Atlantyku, Morzu Północnym i Bałtyku, a także podczas operacji „Desert Storm”, „Enduring Freedom” i „Iraqi Freedom”. Od kilkunastu lat polskie i amerykańskie okręty operują wspólnie podczas najważniejszych ćwiczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym w największych na Bałtyku ćwiczeniach pod kryptonimem BALTOPS. Jedne z największych okrętów, jakie kiedykolwiek zawinęły do polskich portów, to właśnie jednostki amerykańskie: między innymi krążowniki rakietowe typu Ticonderoga czy też okręt dowodzenia USS „Mount Whitney”.