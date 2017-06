Sukces pięcioboisty w finale Pucharu Świata

REKLAMA

Na mecie szer. Jarosław Świderski z zegrzyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego był bardzo zadowolony. – Trzecie miejsce w finale Pucharu Świata, to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jestem dumny, że w Wilnie tak godnie reprezentowałem Polskę. Ten sukces na pewno przekonał mnie, że warto było ciężko pracować, by potem stanąć na podium wielkiej imprezy – mówi pięcioboista z zegrzyńskiego WZS. – Miejsce w pierwszej trójce dało mi jeszcze więcej sił i motywacji do dalszej pracy, a w szczególności do walki o jak najlepsze rezultaty w wojskowym czempionacie, który we wrześniu odbędzie się w stolicy polskiego pięcioboju nowoczesnego, Drzonkowie – dodaje szeregowy.

45. Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowoczesnym zostaną rozegrane w Polsce w dniach 11–17 września. W Drzonkowie szer. Jarosław Świderski wraz ze st. szer. Oktawią Nowacką, brązową medalistką olimpijską z Rio de Janeiro, staną przed szansą wywalczenia po raz trzeci z rzędu tytułu mistrzowskiego w sztafecie mieszanej. – Obecnie przygotowujemy się z Oktawią do mistrzostw Europy, które w połowie lipca odbędą się w stolicy Białorusi. Następnie rozpoczniemy przygotowania do czempionatu w Drzonkowie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby w Polsce powtórzyć sukces odniesiony przed dwoma laty w Korei Południowej i przed rokiem w niemieckim Warendorfie – zapewnia trzeci zawodnik finałowych zawodów Pucharu Świata.