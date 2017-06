PGZ zacieśnia współpracę z uczelniami

Wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym nad nowymi typami bezzałogowców, wprowadzanie na rynek wynalazków, a dla najlepszych studentów i pracowników naukowych staże, praktyki i etaty w firmach należących do holdingu. To najważniejsze założenia umów o współpracy, jakie PGZ podpisała z ośmioma polskimi uczelniami.

– Kwestia nauki i spraw badawczo-rozwojowych, a także to, aby polski przemysł zbrojeniowy był kołem zamachowym polskiej gospodarki, stawialiśmy sobie, jako rząd, za cel – mówił dziś sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki. – Aby to koło zamachowe mogło rzeczywiście nabrać prędkości i odpowiednio napędzać gospodarkę, musimy mieć nowoczesne i konkurencyjne technologie. Takie, które Wojsko Polskie będzie kupowało, nie tylko dlatego, że są rodzimej produkcji, ale dlatego, że dzięki nim polska armia staje się silniejsza, a Polska bezpieczniejsza. Taki jest cel współpracy między uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową – dodał.



Wiceminister zaznaczył, że współpraca ma być szansą także dla studentów, którzy dzięki porozumieniu będą mogli podejmować pracę w spółkach PGZ i nie będą musieli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu możliwości robienia kariery. Przyznał, że powstała luka pokoleniowa, przez co brakuje inżynierów, ale dzięki umowom ma się to zmienić.



Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaznaczył natomiast, że współpraca z uczelniami wyższymi jest bardzo istotna dla kierowanej przez niego firmy. – Jest to coś, co jest niezbędne we współczesnej gospodarce i jest czymś, co pozwala rozwijać się spółkom PGZ, a w konsekwencji polskiemu przemysłowi i polskiej gospodarce – mówił.



Dzięki zawartym dziś umowom Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła oficjalną współpracę z ośmioma uczelniami wyższymi: Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Sztuki Wojennej, Politechniką Gdańską, Politechniką Lubelską, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.



Przedmiotem współpracy ma być prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami wojskowymi, w tym m.in. nad najnowszymi typami lądowych, morskich i powietrznych dronów. Dzięki współdziałaniu przemysłu i świata nauki łatwiejsza ma być komercjalizacja wynalazków, czyli uruchamianie produkcji seryjnej i wprowadzanie ich na rynek. PGZ deklaruje także, że najlepsi studenci i pracownicy uczelni zostaną objęci programem stażów i praktyk, a część z nich może znaleźć pracę w ponad 60 spółkach należących do holdingu. Firma wesprze finansowo uczelnie w organizacji międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, dzięki czemu skuteczniej będzie można rozpowszechniać dorobek naukowy ich kadry.

Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, choć cele wszystkich umów są zasadniczo zbieżne – wspólne prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami, które mogą trafić do polskiej armii w postaci broni, urządzeń i systemów, to każda z uczelni oferuje swoją specjalizację, warunkującą zakres współpracy z PGZ.