Bieg patrolowy – konkurencja dla najlepszych

23 czerwca w Wędrzynie odbyły się mistrzostwa 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w biegu patrolowym. Po ukończonym biegu każdy zawodnik mógł czuć się zwycięzcą.

Bieg patrolowy to jedna z bardziej wymagających dyscyplin. Łączy ona w sobie najważniejsze dziedziny żołnierskiego rzemiosła. Celność oka, szybkość, siła i odwaga to wyróżnia zwycięzców „patrolówki”.

„Na miejsca, gotów, start” – tą komendą rozpoczęły się półtorakilometrowe zmagania zawodników. Z pozoru wydawałby się to niedługi dystans, jednak w jego połowie przeszkodę stanowił ośrodek sprawności fizycznej (OSF). Koniec trasy biegu nie oznaczał mety tylko strzelnicę, na której na zmęczeniu trzeba było wykonać kolejne zadanie - strzelanie z pistoletu pneumatycznego na celność do tarcz 23P pięcioma nabojami z odległości 15 m. Odgłos piątego strzału był sygnałem do zatrzymania stopera i realną metą dla zawodników.