Święto 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej

W koszarach 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej odbyła się uroczystość z okazji 13. rocznicy powstania Brygady. W uroczystości udział wzięli żołnierze dowództwa, jednostek podległych, pracownicy wojska oraz zaproszeni goście.

Uroczystość poprzedziła msza św., którą w kaplicy brygady sprawował dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ ks. płk Zenon Surma. We wspólnej modlitwie uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska 1 Brygady.

W imieniu szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza Łukowskiego słowa podziękowania, uznania za wzorową realizację zadań, a także życzenia pełnej satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz kolejnych sukcesów w służbie i pracy – złożył żołnierzom i pracownikom wojska brygady zastępca szefa IWsp – szef Logistyki IWsp płk Dariusz Żuchowski.



Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Mariusz Skulimowski, zwracając się do żołnierzy i pracowników wojska, powiedział: – Dziękuję za bardzo dobrą, w pełni profesjonalną, realizację zadań. Jestem z Was dumny, bo wiem, że dajecie z siebie wszystko, by Brygada osiągała najwyższe rezultaty w swojej codziennej działalności. Szczególne słowa dowódca brygady skierował do żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa: – Życzę Wam wszystkim efektywnego i bezpiecznego wykonywania zadań mandatowych, a rodzinom składam wyrazy szacunku za ponoszone wyrzeczenia. Zapewniam, że zawsze jesteśmy gotowi do wsparcia, jeżeli zajdzie taka potrzeba.