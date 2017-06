Obchody rocznicy Czerwca 1976

Gdy wami pogardzono, wyśmiewano, walczyliście, żeby Polska była wielkim krajem Polaków, którzy będą dumni ze swojej ojczyzny i historii – mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na obchodach wydarzeń Czerwca '76 w Ursusie.

W niedzielę szef MON uczestniczył w Warszawie w uroczystych obchodach 41. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 r. i powstania Komitetu Obrony Robotników. Poprzedziła je uroczysta msza święta, a w trakcie uroczystości odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów rocznicowych.

– Strajki, demonstracje, protesty, taką tylko broń mieliście. Za ten nieugięty trud, za to poświęcenie cześć i chwała bohaterom – zaznaczył szef MON. (...) Polacy nigdy nie zrezygnowali z dążenia do niepodległości. Dzisiaj nie zrezygnujemy z dążenia do odbudowy silnego państwa polskiego, bo to jest nasz obowiązek. Po to wtedy walczyliśmy; po to dzisiaj pełnimy służbę - mówił minister Macierewicz.