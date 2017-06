Komandosi wrócili do kraju

W sobotę minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk powitali na wrocławskim lotnisku żołnierzy wojsk specjalnych, którzy w ostatnich miesiącach pełnili służbę w Afganistanie.

- To są żołnierze, o których miesiąc temu mówiłem, że dzięki nim uwolnionych zostało kilkunastu zakładników przetrzymywanych przez talibów. To ludzie, którzy zdobyli więzienie w prowincji Helmand, właściwie całkowicie opanowanej przez talibów – powiedział w trakcie spotkania z mediami szef MON. - Ci ludzie są najdzielniejszymi z naszych komandosów. Zawdzięczamy im także to, że możemy dziś w Polsce stać ramie w ramię z żołnierzami amerykańskimi, żołnierzami NATO i powiedzieć im prosto w twarz: „nie bierzemy nic za darmo, płacimy krwią i wysiłkiem naszych żołnierzy za waszą służbę tutaj".

Jak podkreślił szef MON akcja przeprowadzona w Afganistanie na pewno przejdzie do historii jako jedna z najtrudniejszych, ale i jako jedna z tych, które zostały bardzo dobrze przygotowane przez polskich żołnierzy zarówno wojsk specjalnych, jak i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. - Trzeba też przypomnieć przy tym o olbrzymim wkładzie służby (...) Ta akcja była przygotowywana przez cztery miesiące na terenie w pełni opanowanym przez wroga i udała się bez straty jednego żołnierza. To pokazuje, jaki wielki jest profesjonalizm polskich komandosów.