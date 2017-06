Wyrok dopiero w lipcu

Dopiero 4 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok ws. zakupu tzw. średnich samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Sprawa dotyczy skargi Inspektoratu Uzbrojenia na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Miesiąc temu KIO uznała, że IU MON naruszył przepisy o uczciwej konkurencji i faworyzował jednego z oferentów.

3 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że podczas prowadzonego w trybie z wolnej ręki postępowania na dostawę trzech maszyn dla VIP-ów Ministerstwo Obrony Narodowej faworyzowało firmę Boeing, czym złamało przepisy o uczciwej konkurencji. Resort nie zgodził się z takim orzeczeniem i zaskarżył je do sądu. Podobnie uczyniła firma The Jet Business International Corp., której nie dopuszczono do przetargu z wolnej ręki i która w związku z tym domagała się od sądu jego unieważnienia. Ostatecznie jednak warszawski sąd zajmuje się tylko wnioskiem MON, gdyż lotnicza spółka wycofała swoją skargę na orzeczenie KIO.

Przetarg na zakup samolotów tzw. średniej wielkości klasy do przewozu najważniejszych osób w państwie ogłoszono 30 sierpnia 2016 roku. Do walki o zlecenie stanęły: konsorcjum Glomex MS s.r.o. z Czech i Lufthansa Technik AG z Niemiec; konsorcjum Aerospace International Group s.r.o i „ASSA-POLAND” Zdzisław Kondrat, Boeing (USA); Megmar Logistics & Consulting. Po analizie złożonych dokumentów IU MON do złożenia ofert handlowych dopuścił czeski Glomex i amerykańskiego Boeinga.