Kawaleria świętuje

Zawsze zdolni, gdy trzeba atakować, zawsze skuteczni, gdy przyjdzie rozkaz do obrony. Polska armia i sojusznicy z NATO są z was dumne – mówił minister Antoni Macierewicz do żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy obchodzili święto. Z tej okazji w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się defilada pododdziałów, koncert orkiestry wojskowej i pokaz wyszkolenia.



minister Antoni Macierewicz na święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Uroczysta zbiórka żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej miała miejsce na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. W uroczystości wziął udział Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, przedstawiciele rządu i władz lokalnych oraz mieszkańcy miasta.

– Święto jednostki, a zwłaszcza takiej jednostki jak 25 Brygada Kawalerii Powietrznej zawsze jest wielkim wydarzeniem, nie tylko dla tej jednostki, ale dla całej polskiej armii – mówił minister Macierewicz. Szef MON przypomniał, że ,,tradycja jednostki sięga bitwy pod Zieleńcami, wojny obronnej w imię Konstytucji 3 maja, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski i po dzień dzisiejszy jest symbolem odwagi, waleczności, męstwa i poświęcenia życia dla ojczyzny oraz niezwykłego heroizmu jaki jest zawarty w Orderze Virtuti Militari”. – Możemy powiedzieć, że losy waszej jednostki związane są z tym orderem na zawsze, reprezentujecie go, jako jedna z tych formacji, która wypełnia swoje zadania jak najlepiej. To dla nas wielka duma, a dla was wielka odpowiedzialność. Cieszę się, że tym dorobkiem dzielicie się z naszymi sojusznikami – zaznaczył.



Polska armia ramię w ramię z sojusznikami