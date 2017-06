Pół wieku 55 Batalionu Remontowego

W swoim przemówieniu przypomniał historię i tradycje jednostki oraz momenty przełomowe, które wpłynęły na obecny kształt batalionu. Podpułkownik Rakowski wyliczył również najważniejsze zadania zrealizowane przez batalion oraz podsumował: – Dzisiaj z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że 55 Batalion Remontowy sprostał tej próbie czasu i z powodzeniem, odnosząc sukcesy, rozwija się razem ze zmieniającymi się Siłami Zbrojnymi. Za dotychczasową służbę i pracę podpułkownik Rakowski podziękował żołnierzom i pracownikom wojska batalionu. – Z tej okazji chciałem serdecznie podziękować tym, którzy włożyli swój wkład w rozwój 55 Batalionu Remontowego, tym którzy przyczynili się do każdego z sukcesów, w których batalion miał swój udział. Podczas uroczystości wręczono decyzje o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy, a wyróżniający się żołnierze i pracownicy wojska otrzymali z rąk dowódcy 55 Batalionu Remontowego podpułkownika Andrzeja Rakowskiego odznaki pamiątkowe, listy gratulacyjne i dyplomy za długoletnią pracę zawodową.

Obecny na uroczystościach dowódca 10 Brygady Logistycznej podziękował podpułkownikowi Andrzejowi Rakowskiemu za dotychczasowe osiągnięcia. – Dziękuję za konsekwencję i skuteczność w wykonywaniu zadań, za właściwe zgranie i ukierunkowanie działalności sztabu i podległych pododdziałów. Życzę dalszych osiągnięć w wypełnianiu powierzonych obowiązków, satysfakcji z realizacji zadań, niezmiennie życzę wytrwałości i dobrego zdrowia. Pułkownik Szymon Lepiarz wyraził również uznanie dla żołnierzy i pracowników wojska 55 Batalionu Remontowego. – Serdeczne pozdrowienia kieruję do żołnierzy i pracowników wojska batalionu. Dziękuję za trudną, a czasem i niebezpieczną służbę i pracę, profesjonalizm oraz oddanie sprawie obronności. Życzę kolejnych sukcesów i tego, by nigdy nie zabrakło Państwu inspiracji i motywacji do dalszej służby i pracy.

Przed apelem z okazji święta jednostki personel 55 Batalionu Remontowego wziął udział w mszy świętej w intencji żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin, która odprawiona została przez kapelana wojskowego księdza majora Sławomira Gadowskiego w kaplicy garnizonowej 10 Brygady Logistycznej.

Tekst: por. Piotr Płuciennik