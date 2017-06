Święto Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego

58 lat temu ówczesny dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Zdzisław Studziński rozkazał utworzyć Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, który 28 sierpnia 1987 roku został przekształcony w Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Dzisiaj, 23 czerwca, marynarze Dywizjonu uroczyście obchodzili rocznicę utworzenia jednostki.

W obchodach rocznicowych uczestniczył m.in. szef Biura Hydrograficznego MW komandor Andrzej Kowalski oraz byli dowódcy dywizjonu i zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie, od podniesienia bandery i wielkiej gali branderowej na okrętach Dywizjonu. Podczas uroczystej zbiórki stanu osobowego jednostki odczytano rozkaz okolicznościowy dowódcy dywizjonu. Przypomniano 58-letnie dokonania jednostki oraz uhonorowano współtwórców jej sukcesów. Załogi jednostek pływających dywizjonu przebywały w ostatnim roku 239 dni na morzu, wykonując m. in. prace sondażowe i pomiary batymetryczne. Spędziły setki godzin na opracowywaniu zebranych danych i przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej na potrzeby BHMW. „Przez 58 lat marynarze służący w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW dokładali wszelkich starań, by okręty i jednostki cywilne miały zawsze rzetelną i aktualną informację nawigacyjno-hydrograficzną. Obecnie Dywizjon dysponuje wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym sprzętem, dzięki czemu może wykonywać stawiane mu zadania na najwyższym poziomie, co wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa żeglugi” – powiedział w swoim wystąpieniu dowódca Dywizjonu kmdr Marek Czarnecki.

Po uroczystej zbiórce odbyło się marynarskie spotkanie pokoleń oraz prezentacja sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu Dywizjonu.