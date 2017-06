Nowy dowódca ORP „Mewa”

REKLAMA

Obejmujący obowiązki kpt. mar. Michał Wicka podziękował przełożonym za zaufanie, jakim go obdarzyli, i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dzieło jego poprzedników było dobrze kontynuowane. Podkreślił, że czeka go niełatwe zadanie, bowiem zarówno odchodzący dowódca, jak też poprzednicy zawiesili bardzo wysoko poprzeczkę. Liczę na wsparcie doskonałe wyszkolonej i gotowej do poświęceń załogi.

Kpt. mar. Michał Wicka z 13 Dywizjonem Trałowców związany jest od 2006 roku. Trafił tu po promocji oficerskiej z Akademii Marynarki Wojennej. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia zarówno na niszczycielach min ORP "Flaming", jak i ORP "Czajka" oraz trałowcach projektu 207. Ostatnio był zastępcą dowódcy okrętu grupowego ORP "Mamry". Jest to pierwsze jego stanowisko dowódcy okrętu.

Historia ORP „Mewa” o numerze taktycznym (burtowym) 623 sięga lat sześćdziesiątych i jest ściśle związana z serią rodzimej produkcji trałowców. Powstał on jako przedostatni z serii 12 trałowców drugiej generacji, o stalowych kadłubach ze wzmocnioną konstrukcją zapewniającą większe bezpieczeństwo przy wybuchach podwodnych, projektu 206F (F- silnik Fiata) w Stoczni im. Komuny Paryskiej, których budowę rozpoczęto w 1961 roku. W latach 1999-2001 został zmodernizowany do klasy niszczyciel min. W 2000 roku uzyskał miano najlepszego okrętu 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów bojowych. 12 października 2002 roku ORP „Mewa” pod dowództwem kpt. mar. Cezarego Gnozę wszedł do stałego zespołu sił przeciwminowych NATO (MCMForNorth (Mine CounterMeasure Forces North) i jako pierwszy polski okręt podniósł flagę NATO, a następnie w SNMCMG 1 (Standing NATO Response Mine Counter-Measure Group 1) ORP Mewa" Ma za sobą udział w licznych międzynarodowych manewrach jak: Baltops, Strong Resolve, Blue Game, Passex, Sandy Coast, Sqnex, Danex i Brillant Mariner oraz operacjach przeciwminowych Open Spirit. Za działania w ramach Sił Odpowiedzi załoga okrętu była wyróżniana przez dowódców NATO-wskich i polskich. Dowódca zespołu MCM Fornorth po debiucie ORP „Mewa” w tym elitarnym gronie stwierdził, że jest to jeden z najlepszych okrętów w tym międzynarodowym zespole sił przeciwminowych NATO. W 2003 roku Kapituła „Złotego Kompasu”- nagrody czasopisma MW „Bandera” przyznała to specjalne wyróżnienie załodze ORP „Mewa” m.in. za udany debiut w stałym zespole sił przeciwminowych NATO i tą wysoką ocenę dowódcy zespołu MCM Fornorth. W 25. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i rejsu na pokładzie ORP „Mewa”, (12 czerwca 2012 r.) podobną podróż, tym okrętem, na Westerplatte odbył "wicepapierz", Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone. Kpt. mar. Bartosz Tkaczyk ORP "Mewa" dowodził od lutego 2015 roku. Wcześniej był zastępcą dowódcy tego okrętu. Obecny dowódca jest dziewiętnastym dowódcą tej jednostki.

Tekst: Marian Kluczyński