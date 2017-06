Z radością i dumą witamy dzisiaj księcia Józefa Poniatowskiego!

Już za moment ten wspaniały chrzest pierwszego polskiego statku powietrznego, który rzeczywiście może zagwarantować bezpieczeństwo polskim Siłom Zbrojnym, tym którzy Polsce mają gwarantować bezpieczeństwo. Bo taki jest sens tej uroczystości, wspaniałej uroczystości. Uroczystości, którą zawdzięczamy wysiłkowi, determinacji, przede wszystkim uporowi pana ministra Kownackiego i wszystkich jego współpracowników. Za co serdecznie dziękuję.

Ale też podziękowania należą się tym wszystkim przedstawicielom mediów, którzy niewątpliwie wspierali tę inicjatywę, abyśmy mogli dzisiaj święcić ten dzień, w którym do służby w polskich Siłach Zbrojnych wchodzi samolot mający dawać i gwarantować bezpieczeństwo ludziom wybranym przez naród, aby gwarantowali pokój, dobrobyt, aby gwarantowali bezpieczeństwo Polce i całemu narodowi, wszystkim ludziom.

Bo po to, cały ten wysiłek jest, po to jest także ta danina finansowa jaką wszyscy Polacy składają na państwo polskie, aby ono przestało być teoretyczne, aby ono przestało być fikcyjne, aby ono przestało być przemalowanym jeszcze sowieckim kształtem. Bo przez lata udawano, że polscy premierzy, prezydenci, ministrowie są bezpieczni, latając na wizyty międzynarodowe. A w istocie, przez cały czas byli pod kontrolą zewnętrzną. A w istocie każda śrubka, każda naprawa, a i każdy dźwięk zapewne i każda uwaga wymieniana w samolotach, w których latali była kontrolowana, albo mogła być kontrolowana. Tak, wtedy państwo polskie było teoretyczne. Skończyło się to straszliwie dla nas wszystkich. Skończyło się to wielką tragedią narodową.

Dzisiaj kładziemy temu kres w zakresie polskich Sił Powietrznych. Dzisiaj, wraz z wejściem do służby, na nowo księcia Józefa Poniatowskiego mamy szansę, iż ci których naród wybrał dla służby, będą tę służbę mogli naprawdę rzeczywiście pełnić, nie obawiając się, że są przez cały czas kontrolowani, nie obawiając się, że ktoś gdzieś indziej zadecyduje o ich losie.

Z radością i dumą witamy dzisiaj księcia Józefa Poniatowskiego, pierwszy samolot przeznaczony dla kierownictwa państwa polskiego, po to, aby mogło naprawdę być kierownictwem polskim i polskiego państwa.

Wystąpienie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza podczas uroczystości przebazowania samolotu Gulfstream G550 do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.