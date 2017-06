Prezydent L. Kaczyński patronem szkoły

Nie ma silnego państwa, jeżeli nie ma dobrze wychowanych, dobrze ukształtowanych ludzi, którzy są zdolni dzięki wolności, dobrobytowi, dzięki demokracji zagwarantować własnej ojczyźnie silną pomyślność - mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz do uczniów w Bujnach.

W środę szef resortu obrony wziął udział w uroczystości nadania imienia śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz wręczenia sztandaru szkole podstawowej w Bujnach, gm. Wola Krzysztoporska.

Zwracając się do uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych na uroczystość gości minister Macierewicz powiedział: – Szkoła nie jest pustym gmachem, w którym się tylko przekazuje suche fakty. Szkoła jest żywym organizmem, który zapadł trwale w sercu i umyśle każdego z nas. Dobra szkoła jest najważniejszym doświadczeniem życia każdego, dla was też tak będzie. Macie to wielkie szczęście, że wasza szkoła będzie nosić imię człowieka, który dosłownie, nie w przenośni, nie na papierze, dosłownie dla nas wszystkich poświęcił swoje życie.