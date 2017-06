„Kuna-17” trwa

19 czerwca w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10 BKPanc) rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Kuna-17”.

Głównym ćwiczącym jest stanowisko dowodzenia 1 Batalionu Czołgów świętoszowskiej brygady. Zasadniczym celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności dowództwa i sztabu w zakresie organizacji i prowadzenia działań bojowych. Jest to pewnego rodzaju sprawdzian stopnia przygotowania do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zastępujący szefa szkolenia brygady podpułkownik Janusz Tucki, powiedział: - W ramach tego ćwiczenia przygotowujemy się do kolejnego ważnego przedsięwzięcia, które realizowane będzie we wrześniu, czyli ćwiczenia z wojskami „Leopard-17”. Na mapach mamy opracowaną sytuację taktyczną. Kierownictwo ćwiczenia prowadzi ćwiczenie batalionu, przekazując mu informacje, a tym samym oczekując właściwej reakcji sztabu oraz dowództwa batalionu. Jeżeli działanie nie jest zgodne lub zbliżone do oczekiwanego, wówczas stanowisko kierowania ćwiczeniem wypracowuje kolejne decyzje. Podgrywa sytuację w taki sposób, aby doprowadzić do zamknięcia obiegu informacji, która pierwotnie została wysłana, a przez stanowisko dowodzenia batalionu w niewłaściwy sposób przetransponowana.