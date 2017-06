Dowództwo Generalne świętuje

Uroczysta zbiórka z okazji święta odbyła się na placu apelowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. – Mamy krótką historię, ale bogate tradycje. Jesteście spadkobiercami dowództw wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych – zwrócił się dziś do żołnierzy dowódca generalny gen. dyw. Jarosław Mika. – Jesteśmy z tego dumni. Motywowani osiągnięciami poprzedników wytyczamy sobie ambitne cele, do osiągnięcia których dążymy – dodał.

REKLAMA

Podczas uroczystości dowódca generalny oraz wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski wręczyli odznaczenia, Kordziki Honorowe RSZ, tytuły honorowe „Zasłużony Żołnierz RP”, Odznaki Honorowe RSZ oraz awanse zasłużonym żołnierzom i pracownikom DGRSZ. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powstało w 2014 roku jako efekt reformy dowodzenia i kierowania armią. Instytucja zastąpiła istniejące dotychczas samodzielne dowództwa czterech rodzajów sił zbrojnych, a jej głównym zadaniem jest kierowanie siłami zbrojnymi w czasie pokoju. DGRSZ odpowiada także za organizację ćwiczeń oraz szkolenie żołnierzy i rezerwistów.

– Do tej pory zrealizowaliśmy około 200 ćwiczeń. Były to zarówno szkolenia w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym. Teraz przygotowujemy się do manewrów „Dragon ’17”. We wrześniu na poligonach w całej Polsce będzie ćwiczyło 14 tys. żołnierzy z 14 państw – mówi ppłk Szczepan Głuszczak, rzecznik prasowy DGRSZ.

Oficer prasowy zwraca także uwagę na to, że Dowództwo Generalne jest zaangażowane w realizację ustaleń z ubiegłorocznego szczytu NATO, który odbył się w Warszawie. – Mam tu na myśli Wielonarodową Batalionową Grupę Bojową, która stacjonuje i ćwiczy razem z żołnierzami 15 Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu, jak i Brygadową Pancerną Grupę Bojową, która ćwiczy z żołnierzami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej na zachodzie naszego kraju – mówi Głuszczak.

Pierwszym Dowódcą Generalnym został gen. broni pil. Lech Majewski. Jego następcą był gen. broni Mirosław Różański, a od lutego na czele instytucji stoi gen. dyw. Jarosław Mika.

Żołnierze DGRSZ noszą na ramionach odznakę przedstawiającą kontur Polski wypełniony pasami w czterech kolorach. Jasno niebieski symbolizuje siły powietrzne, czarny odnosi się do wojsk specjalnych, zielony oznacza wojska lądowe, a granat – marynarkę wojenną.