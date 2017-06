Powitanie misjonarzy

Podczas uroczystej zbiórki w koszarach 10 Brygady Logistycznej powitano żołnierzy, którzy wrócili z V zmiany misji Resolute Support w Islamskiej Republice Afganistanu.

Powracających z misji logistyków w imieniu własnym, żołnierzy i pracowników wojska powitał dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz. – Dla Was powrót do domu to najprzyjemniejszy etap misji. To również ukoronowanie Waszego ogromnego wysiłku, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Dla nas natomiast to zakończenie kolejnego zadania, ale również koniec naszych trosk o Wasze zdrowie i życie.

Pułkownik Lepiarz podziękował dowódcy i żołnierzom Narodowego Elementu Wsparcia za poświęcenie i profesjonalizm, którymi wykazali się podczas misji. – To dzięki Waszej dobrej pracy w żadnym momencie nie wątpiliśmy, że zadanie jest w jakikolwiek sposób zagrożone. Nie wątpiliśmy w sukces misji również z uwagi na skład osobowy, który do tego zadania został wyznaczony.