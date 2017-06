Przysięga elewów I turnusu służby przygotowawczej

16 czerwca w Garnizonie Łęczyca 38 elewów, szkolących się w Ośrodku Służby Przygotowawczej w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, złożyło uroczystą przysięgę wojskową.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 na placu apelowym Garnizonu Łęczyca wprowadzeniem pododdziałów oraz kompanii honorowej. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu RP do sztandaru wystąpiły kolumny elewów składających przysięgę.



Następnie pełniący obowiązki dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik dypl. Adam Grela wręczył wyróżniającym się w trakcie szkolenia żołnierzom listy gratulacyjne. W przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi płk Grela powiedział: – Na podkreślenie zasługuje fakt, że złożyliście tę przysięgę na sztandar 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, aeromobilnego związku taktycznego z bogatymi tradycjami historycznymi, który kontynuuje tradycje 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Jestem przekonany, że Wasza służba w jednostkach wojskowych brygady będzie nie tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku wobec Ojczyzny, ale będzie dla Was również okresem zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności przydatnych w dalszym życiu.



W uroczystości wzięli również udział dowódcy jednostek wojskowych bezpośrednio podległych 25 BKPow, rodziny i bliscy elewów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia, która wystąpiła w przygotowanym specjalnie na tę uroczystość repertuarze.



Elewi zaprezentowali na placu efektowny pokaz swojego wyszkolenia w zespołowym układzie walki wręcz z karabinkiem. Na zakończenie uczestnikom uroczystości zaprezentowali się w pokazie dynamicznym żołnierze 1 bkpow.

Tekst: por. Krzysztof Kot