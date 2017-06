Kosowo - zajęcia z wykorzystaniem symulatora

Żołnierze kompanii manewrowej brali udział w zajęciach z użyciem Reconfigurable Vehicle Tactical Trainer (RVTT), którym w Kosowie dysponują żołnierze amerykańscy.



Jest to symulator umożliwiający przeprowadzenie bardzo realistycznego patrolu z użyciem czterech pojazdów typu HMMV. Operator systemu posiada olbrzymi wachlarz scenariuszy, które na bieżąco może modyfikować i dostosowywać do zachowania i decyzji żołnierzy. Polscy żołnierze wraz z amerykańskimi sojusznikami zostali wirtualnie wysłani do Afganistanu, gdzie przeprowadzali patrol, który nie obył się bez IED i licznych kontaktów ogniowych. Po przeprowadzonym ćwiczeniu odbyło się omówienie. Każdy z ćwiczących mógł przedstawić swoje uwagi odnośnie tego, co „zagrało” i nie „zagrało” w trakcie działania. W przyszłości planowane są kolejne szkolenia tego typu.



Tekst: st. szer. Sebastian Brzezina