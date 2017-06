Uroczysty apel z okazji Dnia Czołgisty

17 czerwca jest Świętem Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych oraz Dniem Czołgisty. Z tej okazji na poniedziałkowym porannym apelu brygady zastępujący dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik Zbigniew Śliżewski złożył życzenia żołnierzom z okazji ich święta.

Wojska pancerne i zmechanizowane stanowią trzon wojsk lądowych. Cechuje je duża odporność ogniowa, a także zdolność do szybkiego przemieszczania i niszczenia celów pancernych i operacyjnych. 9 czerwca 2009 roku minister obrony narodowej ustanowił dzień 17 czerwca jako Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Dzień Czołgisty na pamiątkę przybycia do Polski w 1919 roku 1 Pułku Czołgów Armii Polskiej pod dowództwem generała Józefa Hallera. Pułk ten sformowany wiosną 1919 roku w składzie armii Polskiej we Francji z inicjatywy generała Józefa Hallera i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu był pierwszą polską jednostką wojskową uzbrojoną w czołgi. W składzie pułku było sto dwadzieścia czołgów typu Renault FT 17 wyposażonych w armatę 37 mm i ciężki karabin maszynowy. W ocenie historyków wojskowości stawiało to Polskę na czwartym miejscu na świecie pod względem posiadanych sił pancernych.



Po odśpiewaniu hymnu państwowego pułkownik Zbigniew Śliżewski zwrócił się do zebranych na placu apelowym: - Wszystkim żołnierzom wojsk pancernych i zmechanizowanych z okazji przypadającego święta życzę dalszych sukcesów w szkoleniu i dyscyplinie, a także utrzymania wysokiej zdolności bojowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niech codzienny, rzetelny wysiłek i wzorowe wykonywanie obowiązków dostarcza Wam najwyższych satysfakcji służbowych i osobistych.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.