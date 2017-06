Jak się spakować i bezpiecznie dojechać

Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej przeszli kolejne szkolenie z załadunku pojazdów gąsienicowych na transport kolejowy.

Cykliczne szkolenie przeprowadzono w formie praktycznego pokazu. Grupę załadowczą wydzielono z 4 kompanii czołgów 1 Brabanckiego Batalionu Czołgów, a załadunek odbywał się na rampie kolejowej na terenie brygady. - Podstawą podczas wykonywania manewrów na rampie i podczas załadunku jest bardzo dobra znajomość znaków rozpoznawczych i zachowanie odpowiedniej odległości oraz procedur przy wprowadzaniu pojazdu na platformę. Wszystko musi być co do milimetra i pod linijkę, i to dosłownie, bo po wprowadzeniu sprzętu na wagony transportowe dowódca grupy załadowczej, sprawdza miarką skrajne odległości. Musi być zachowana idealna symetria – mówi główny wprowadzający st. szer. Paweł Magiera.

Żołnierze doskonalili wiedzę nie tylko na temat załadunku pojazdów gąsienicowych na platformy kolejowe, ale przećwiczono też m.in. zasady mocowania sprzętu. - Z grupy załadowczej wydziela się żołnierzy odpowiedzialnych za zabezpieczenie sprzętu specjalnymi pasami załadunkowymi oraz łańcuchami. Warto zaznaczyć, że zabezpieczenia są dobierane w zależności od sprzętu, jaki jest aktualnie ładowany – mówi dowódca grupy załadowczej szer. Kamil Lechowicz.