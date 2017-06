#Road2Anakonda

We wtorek, 13 czerwca 2017 roku, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu odbyła się konferencja dotycząca przygotowania ćwiczenia z wojskami pod kryptonimem „Anakonda-18”.





Konferencja, której organizatorem było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była kolejną z cyklu przedsięwzięć inicjujących proces przygotowania ćwiczenia „Anakonda-18”. Poprzednia miała miejsce w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku.



Pułkownik Artur Warwas, szef Oddziału Ćwiczeń i Szkolenia Bojowego, tak podsumował przebieg spotkania: - W konferencji uczestniczyli przedstawiciele sił zbrojnych, instytucji spoza układu militarnego oraz zaproszeni goście z państw partnerskich, sojuszniczych oraz koalicyjnych. To, na czym nam szczególnie zależało, to kompleksowe spostrzeganie prowadzenia operacji, we wszystkich możliwych domenach prowadzenia działań obronnych. Rozpatrywaliśmy również problematykę związaną z relacjami dowodzenia, integracją stanowisk dowodzenia narodowych, koalicyjnych i sojuszniczych, jak również działań w zagrożeniach hybrydowych.



Szczegółowa tematyka wtorkowego spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

przeciwdziałanie działaniom hybrydowym (COUNTER-HYBRID WARFARE);

komunikacja strategiczna (STRATCOM);

targeting (JOINT TARGETING/JOINT FIRES);

przekazanie dowodzenia (TOA);

planowanie operacyjne (COMPREHENSIVE APPROACH);

wsparcie logistyczne przemieszczenia z elementami koordynacji wykorzystania przestrzeni powietrznej (Logistic Support of RSOM and Sustainment).



Celem konferencji było natomiast wypracowanie rozwiązań w obszarach problemowych zidentyfikowanych w ramach poprzedniej edycji ćwiczenia - „Anakonda-16”. Będą one podstawą do określenia celów i zagadnień szkoleniowych do przyszłorocznych manewrów.



Tekst: mjr Adriana Wołyńska