Zbiór zastrzeżony komunistycznych służb wojskowych zlikwidowany

W związku z mijającym 17 czerwca br. terminem dokonania przeglądu zbioru zastrzeżonego odnoszącego się do Wojskowych Służb Specjalnych, Minister Obrony Narodowej przekazał wyniki tego przeglądu w odniesieniu do żołnierzy i współpracowników II Zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 14 czerwca br., a w odniesieniu do żołnierzy i współpracowników byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej 16 czerwca br.

W wyniku przeglądu Minister Obrony Narodowej rekomenduje utrzymanie klauzuli tajności 100 spośród 1500 współpracowników i żołnierzy II Zarządu SG WP oraz 5 spośród blisko 100 żołnierzy i współpracowników byłego WSW.

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz

rzecznik prasowy MON