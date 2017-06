Polki wojskowymi mistrzyniami świata!

Na złoty medal Biało-Czerwoni czekali do ostatniego dnia mistrzostw, podczas którego wyłoniono medalistów w biegach sztafetowych. Po tytuł Polki pobiegły w składzie: mar. Agata Stankiewicz (Wojskowy Zespół Sportowy Gdynia), st. szer. Hanna Wiśniewska (WZS Wrocław) i szer. Aleksandra Hornik (WZS Poznań). Nasze reprezentantki wyprzedziły o minutę i 18 s Rosjanki oraz o 3 min 18 s Litwinki. W rywalizacji sztafet mężczyzn złoty medal wywalczyli Rosjanie, srebrny Estończycy, a brązowy Polacy. Nasi reprezentanci stracili do zwycięzców minutę i trzy sekundy. W drużynie Biało-Czerwonych byli: szer. Michał Olejnik, st. szer. Bartosz Pawlak (obaj WZS Poznań) i mł. chor. Wojciech Kowalski (WZS Wrocław).

Jubileuszowe mistrzostwa odbyły się w południowo-wschodniej Finlandii, w okolicach miasta Hamina nad Zatoką Fińską. W Skandynawii nasza reprezentacja osiągnęła jeszcze większy sukces niż przed rokiem na czempionacie w Brazylii. – Na poprzednich mistrzostwach wywalczyliśmy po dwa srebrne i brązowe medale. Wszystkie w rywalizacji sztafet i drużynowej. Tym razem mamy pięć krążków, w tym złoty – podkreśla ppłk Tomasz Bartkowiak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – W Finlandii zdobyliśmy też medale indywidualne. Na podium stanęła najmłodsza z naszych zawodniczek Ola Hornik oraz najbardziej doświadczony w naszej ekipie Wojtek Kowalski. Gratuluję naszym reprezentantom zdobytych medali oraz dziękuję za świetne przygotowanie ich do mistrzostw szkoleniowcom: kpt. mar. Januszowi Porzyczowi i mł. chor. Robertowi Banachowi – dodaje oficer.

– Nasze reprezentantki po pierwszej zmianie były piąte. Do prowadzących Rosjanek traciły blisko cztery i pół minuty. Na drugim odcinku Hania Wiśniewska awansowała na drugą pozycję, a zajmująca pierwszą lokatę Estonka wyprzedzała ją o sześć sekund. Na ostatniej zmianie Ola Hornik wyprzedziła rywalkę z Estonii i nie dała się dogonić Rosjance i Litwince – relacjonuje mł. chor. Robert Banach, kapitan polskiej reprezentacji.



O medalowa pozycję zacięcie walczyła też sztafeta męska. Biegnący na pierwszym odcinku szer. Michał Olejnik w strefie zmian zameldował się jako dziesiąty. Do prowadzącego Rosjanina tracił 1 min 44 s. – Na drugiej zmianie znakomicie pobiegł Bartek Pawlak, który wyprowadził naszą sztafetę na pierwsze miejsce. Tuż za nim dobiegli do strefy zmian Rosjanin i Estończyk – mówi chorąży. Rywalizacja o medale na ostatnim odcinku była bardzo emocjonująca. – Drobny błąd techniczny Kowalskiego kosztował naszą sztafetę spadek na trzecie miejsce. Rosja z Estonią umocniły się na prowadzeniu, a naszego zawodnika dogonili rywale biegnący na pozycjach 4-7. „Kowal” popisał się jednak fenomenalnym finiszem i zapewnił polskiej sztafecie brąz – dodaje kapitan polskiej reprezentacji.

Dwa brązowe medale i srebrny

W biegach indywidualnych po dwa złote medale wywalczyli Estończyk Timo Sild i Rosjanka Swietłana Mironowa. Mężczyźni rywalizowali na trasach o długości 5,8 i 13 km. Natomiast kobiety ścigały się na dystansie 4,5 oraz 7,3 km. Cztery najlepsze wyniki zawodników z każdej reprezentacji w obu biegach były wliczane do klasyfikacji drużynowej. Natomiast o medalach w klasyfikacji drużynowej kobiet decydowały trzy najlepsze czasy w biegu na dystansie średnim i długim. W rywalizacji na średnim dystansie najlepiej z reprezentantów Wojska Polskiego wypadli szer. Aleksandra Hornik i mł. chor. Wojciech Kowalski. Hornik była szósta, a Kowalski – 17. Natomiast na długim dystansie liderzy polskiej ekipy wywalczyli brązowe medale. W rywalizacji drużynowej Polki zdobyły srebrny medal, a nasi reprezentanci zajęli piąte miejsce.





– O ile medale w klasyfikacji drużynowej czy sztafetach były celem naszej reprezentacji, to miejsc na podium w rywalizacji indywidualnej wcale się nie spodziewaliśmy. Tym bardziej cieszymy się z wyników osiągniętych w Finlandii. Miłym zaskoczeniem było też zwycięstwo naszej sztafety kobiet nad Rosjankami – przyznaje mł. chor. Robert Banach. – Ola Hornik potwierdziła, że mamy utalentowanych młodych zawodników. Mam nadzieję, że jak nabiorą większego doświadczenia w międzynarodowych startach, to postarają się o jeszcze lepsze wyniki. Za to "Kowal" na finiszu sztafety przeszedł samego siebie – dodaje ppłk Tomasz Bartkowiak.

Wyniki:

średni dystans, mężczyźni

1. Timo Sild (Estonia) 29 min 59 s

2. Olli-Markus Taivainen (Finlandia) 30:42

3. Miika Kirmula (Finlandia) 30:51

4. Leonid Nowikow (Rosja) 1:08

5. Walentin Nowikow (Rosja) 31:15

6. Jonas Egger (Szwajcaria) 31:51

…

17. Wojciech Kowalski (Polska) 33:21

18. Bartosz Pawlak (Polska) 33:24.

Sklasyfikowano 142 zawodników.

długi dystans, mężczyźni

1. Timo Sild (Estonia) 1 godz. 8 min 8 s

2. Leonid Nowikow (Rosja) 1:09:53

3. Wojciech Kowalski (Polska) 1:10:28

4. Gernot Kerschbaumer (Austria) 1:10:34

5. Walentin Nowikow (Rosja) 1:11:11

6. Lauri Sild (Estonia) 1:11:14

…

10. Bartosz Pawlak (Polska) 1:13:09.

Sklasyfikowano 138 zawodników.

drużynowo, mężczyźni

1. Rosja

2. Szwajcaria

3. Estonia

4. Finlandia

5. Polska.

średni dystans, kobiety

1. Swietłana Mironowa (Rosja) 29 min 6 s

2. Ursula Kadan (Austria) 29:56

3. Anastazja Rudnaja (Rosja) 30:38

4. Natalia Jefimowa (Rosja) 32:09

5. Fanny Roche (Francja) 32:24

6. Aleksandra Hornik (Polska) 32:24.

Sklasyfikowano 54 zawodniczki.

długi dystans, kobiety

1. Swietłana Mironowa (Rosja) 48 min 23 s

2. Anastazja Rudnaja (Rosja) 49:34

3. Aleksandra Hornik (Polska) 50:03

4. Tatiana Riabkina (Rosja) 50:37

5. Natalia Jefimowa (Rosja) 51:05

6. Annika Rihma (Estonia) 53:03.

Sklasyfikowano 55 zawodniczek.

drużynowo, kobiety

1. Rosja

2. Polska

3. Litwa.

sztafeta kobiet

1. Polska (Agata Stankiewicz, Hanna Wiśniewska, Aleksandra Hornik) 1 godz. 25 min 43 s

2. Rosja (Anastazja Rudnaja, Natalia Jefimowa, Swietłana Mironowa) 1:27:01

3. Litwa (Vesta Ambrazaite, Indre Valaite, Sandra Paužzaite) 1:29:01

4. Estonia 1:29:39

5. Francja 1:34:32

6. Dania 1:38:29.

Sklasyfikowano 13 sztafet.

sztafeta mężczyzn

1. Rosja (Dmitry Nakojeczny, Walentin Nowikow, Leonid Nowikow) 1 godz. 39 min 58 s

2. Estonia (Sander Vaher, Lauri Sild, Timo Sild) 1:40:01

3. Polska (Michał Olejnik, Bartosz Pawlak, Wojciech Kowalski) 1:41:01

4. Finlandia 1:41:06

5. Austria 1:41:14

6. Łotwa 1:45:25

…

16. Polska 2 (Mateusz Wensław, Rafał Podziński, Mikołaj Dutkowski) 2:00:54.

Sklasyfikowano 37 sztafet.