Szwajcarski noblista wygłosi wykład na WAT

Kurt Wüthrich urodził się 4 października 1938 roku w Aaberg w Szwajcarii. Studiował chemię, fizykę i matematykę na Uniwersytecie w Bernie, w 1964 roku obronił pracę doktorską z chemii na Uniwersytecie w Bazylei. Następnie przez pięć lat odbywał staż na Uniwersytecie Kalifornijskim i pracował w Laboratoriach Bella.

W 1969 roku powrócił do Szwajcarii i związał się ze Swiss Federal Institute of Technology w Zurychu, gdzie zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej. W 1980 roku został profesorem biofizyki tej uczelni. Od 2001 roku pracuje również w amerykańskim ośrodku The Scripps Research Institute w La Jolla w stanie Kalifornia.

Szwajcar jest pionierem w badaniach nad rozwojem techniki jądrowego rezonansu magnetycznego. W medycynie zjawisko rezonansu jest jedną z metod diagnostycznych, dzięki którym uzyskuje się obraz przedstawiający przekrój przez ciało człowieka lub jego część. Prof. Wüthrich opracował metodę umożliwiającą zastosowanie rezonansu do badania przestrzennej struktury biologicznej makrocząsteczek w roztworach, głównie białek. Metoda ta dała podwaliny do stworzenia proteomiki, czyli nowej dziedziny biologii zajmującej się badaniem ilości i jakości białek w komórkach zdrowych i nowotworowych.

Badania te pomogły w opracowaniu nowych leków na nowotwory oraz rozwoju wczesnej diagnostyki onkologicznej. W 2002 roku naukowiec otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii wspólnie z Japończykiem Koichi Tanaką i Johnem Fennem z USA.

Wykład poświęcony podstawowym badaniom ilustrującym zasadę jądrowego rezonansu magnetycznego prof. Wüthrich wygłosi 20 czerwca o 11.00 w sali kinowej Klubu WAT. Naukowiec przyjedzie do Polski na zaproszenie wiceministra obrony prof. Wojciecha Fałkowskiego, rektora WAT oraz gen. bryg. dr. n. med. Stanisława Żmudy, dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Naukowcy dla wojska

Programu „Nobliści” to cykl spotkań z laureatami Nagrody Nobla oraz światowej sławy badaczami. Wykłady odbywają się w wojskowych instytucjach naukowych. Jako pierwszy gościł w grudniu 2016 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym dermatolog z USA prof. Robert A. Schwartz. Jego wystąpienie dotyczyło zmian skórnych zagrażających życiu.

Z kolei na początku maja tego roku na WAT wykład wygłosił japoński fizyk i noblista prof. Shūji Nakamura. Mówił on o zastosowaniu, także militarnym, niebieskiej diody LED. Prof. Wojciech Fałkowski podkreślał podczas inauguracji wykładu, że celem spotkań jest promocja polskiej nauki i techniki kojarzonej z wojskowymi uczelniami i instytutami badawczymi.

W tym roku wojskowe placówki będą gościć jeszcze dwóch uznanych naukowców. Do Polski ma przyjechać Robert Gallo, amerykański lekarz, odkrywca pierwszego ludzkiego retrowirusa HTLV-1 i współodkrywca wirusa HIV. Kolejnym gościem będzie Amerykanin Andrew Schally, biochemik, który zdobył Nobla za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu.