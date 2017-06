W Warszawie zagrają orkiestry wojskowe

Kulminacyjnym punktem będzie niedzielny koncert galowy w hali widowiskowo-sportowej Torwar. O 16.00 wystąpią wszyscy muzycy, którzy prezentowali się publiczności przez dwa dni oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, która zaprezentuje pokaz musztry paradnej.

Podczas koncertów będzie można posłuchać nie tylko wojskowych marszów, ale także przebojów muzyki rozrywkowej w nowych aranżacjach, m.in.: „Careless Whisper” George’a Michaela, „Rock Around The Clock” Billy'ego Haleya czy „The Girl from Ipanema”, którą w repertuarze miało wielu wokalistów. Będzie można także usłyszeć polskie melodie ze znanych seriali, specjalną wiązankę muzyczną przygotowała orkiestra z Dęblina.



Film: DGW

W trakcie koncertu galowego przewidziano występ wszystkich 250 artystów-żołnierzy w utworze „Lassus Trombone” skomponowanym przez Henry’ego Fillmore'a. Wśród muzyków będą laureaci konkursu o tytuł najlepszego puzonisty w polskiej armii. Usłyszymy również wiązankę pieśni ułańskich, a do wspólnego śpiewania zostanie zaproszona cała widownia. – Na pożegnanie będzie „Warszawianka” Karola Kurpińskiego, utwór grany w czasie wojskowych defilad podczas najważniejszych świąt państwowych – mówi ppłk Klejszmit.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Dowództwo Garnizonu Warszawa organizuje festiwal już po raz czwarty. Jego ubiegłoroczna edycja zgromadziła prawie 2 tys. widzów, grało dla nich 400 muzyków. W tym roku Dowództwu Garnizonu Warszawa w organizacji imprezy pomagają Wolskie Centrum Kultury oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Patronem medialnym festiwalu jest „Polska Zbrojna”.

W armii działa dwadzieścia orkiestr wojskowych. Podlegają one dowódcy Garnizonu Warszawa. Rocznie muzycy dają około 5 tys. występów. Wykonują utwory związane z ceremoniałem wojskowym, zapewniają muzyczną asystę honorową podczas oficjalnych uroczystości, uczestniczą w pokazach musztry paradnej i konkursach orkiestr wojskowych.