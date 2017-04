Informacja ws. ochrony szefa MON

W nawiązaniu do artykułu „Antoniemu Macierewiczowi grozi zamach? Tak twierdzi SKW” z dnia 13.04.2017r. opublikowanego w Wirtualnej Polsce, informuję co następuję, że jednym z ustawowych zadań Żandarmerii Wojskowej jest wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób (podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 24 stycznia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych Dz.U. 2016 poz. 1483 t.j. z późn. zm.) .







Czynności ochronne wykonywane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.

Osobą uprawnioną do ochrony przez Żandarmerię Wojskową jest między innymi Minister Obrony Narodowej.



Przywołane powyżej rozporządzenie określa następujące formy czynności ochronnych, realizowanych przez ŻW:



1. ochrona bezpośrednia;

2. ochrona w miejscach pracy;

3. ochrona w miejscach czasowego pobytu;

4. pilotowanie kolumn pojazdów;

5. rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne;

6. ochrona sanitarna żywienia;

7. czynności rozpoznawcze i prewencyjne wobec obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej.

Jednocześnie w celu zapewnienia skutecznej ochrony osobom uprawnionym, przy zastosowaniu powyższych form ochrony, podejmowane są różnego typu działania zmierzające do realizacji nałożonego przez ustawodawcę zadania. Środki i metody pracy podejmowane w tym zakresie podlegają szczególnej ochronie na zasadzie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz ustawy z 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167.) w związku z czym nie mogą być ujawniane. Formalnoprawna ochrona określonych form i metod pracy stosowanych do ochrony najważniejszych osób wynika konieczności zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osobom ochranianym. Tym samym, wszelkie publikacje, w których dziennikarze ujawniają stosowane formy i metody pracy, wykorzystywane techniki oraz kierowane do ochrony siły i środki uznać należy za nieodpowiedzialne i szkodliwe. Takie działanie przyczynia się do utrudniania realizacji ustawowych zadań ochronnych, a w konsekwencji doprowadzić może do narażenia na niebezpieczeństwo osoby ochranianej.