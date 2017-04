Komunikat MON

W związku z wywiadem, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dr. Wacławem Berczyńskim, przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego informuję, że rezygnacja z kontraktu na śmigłowce Caracal nastąpiła na skutek niewywiązania się z zobowiązań offsetowych przez stronę francuską.

Procedura offsetowa w postępowaniu na dostawę śmigłowców dla SZ RP realizowana była przez ministra właściwego do spraw gospodarki (aktualnie Ministra Rozwoju i Finansów). Minister Gospodarki Zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2014 r. powołał Zespół do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą śmigłowców dla SZ RP. W skład 19-osobowego Zespołu, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki weszło 7 delegowanych przedstawicieli MON (Inspektorat Uzbrojenia, Departament Polityki Zbrojeniowej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Biuro do spraw Umów Offsetowych).

4 października 2016 r. Minister Rozwoju poinformował Zamawiającego, że z uwagi na brak możliwości osiągnięcia porozumienia z Airbus Helicopters zmuszony jest uznać negocjacje umowy offsetowej za zakończone.

Wypowiedź dr. Wacława Berczyńskiego nie ma żadnego związku z prowadzonymi i zakończonymi negocjacjami umowy offsetowej ws. kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Pan Wacław Berczyński nie był członkiem Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej, nie wypowiadał się na ten temat, nie informował Ministra Obrony Narodowej o swoim stanowisku i nie miał żadnych podstaw do wpływania na kształtowanie się decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.