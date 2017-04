Metoda na samobójcę

Samobójcze zamachy dokonywane w imię Allaha stały się wizytówką islamskiego terroryzmu. Tomasz Otłowski, specjalista zajmujący się sprawami Bliskiego Wschodu, opisuje w kwietniowym wydaniu „Polski Zbrojnej”, z czego wynika nasilenie stosowania tej metody i dlaczego jest ona tak atrakcyjna dla islamistów.

Praktycznie każdego dnia gdzieś na świecie (najczęściej w Afryce, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie) co najmniej jeden islamski ekstremista staje się szahidem. Co gorsza, rzesza wyznawców Proroka, którzy skłonni są podążyć ścieżką tak rozumianego męczeństwa, zdaje się rosnąć.

Według danych izraelskiego Instytutu Narodowych Badań Strategicznych (Institute for National Security Studies – INSS), od wielu lat zgłębiającego problem szahidzkich zamachów, w 2016 roku dokonano na świecie 469 terrorystycznych ataków samobójczych, w których śmierć poniosło 5650 osób. Oznacza to, że w stosunku do roku 2015 liczba zamachów wzrosła o 5 proc., a ich ofiar – aż o 30 proc.