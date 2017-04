Wizyta szefa MON w Kosowie

Podczas spotkania z żołnierzami oraz policjantami, które odbyło się w bazie Nothing Hill minister Macierewicz podziękował wszystkim żołnierzom za wysiłek jaki wkładają we wzmacnianie międzynarodowego bezpieczeństwa. – Dziękuję Wam za waszą codzienną służbę, dzięki której wzmacniacie odbudowę tego kraju i bierzecie czynny udział m.in. w odtwarzaniu ładu administracyjnego. (…) Jako żołnierze musicie mieć świadomość, że ta misja w każdym momencie może stać się misją szczególnie niebezpieczną. Może się zmienić. (…) Ta misja wyłącznie rozjemcza, pokojowa, stabilizacyjna może od Was wymagać dużo większego zaangażowania. Mamy świadomość jaka jest sytuacja międzynarodowa. Ale nie mam wątpliwości, że do wykonywania swoich zadań jesteście bardzo dobrze przygotowani, że dobrze wypełniacie i będziecie wypełniać żołnierski obowiązek.

Jestem tu dziś po to między innymi, żeby powiedzieć Wam, jak bardzo wysoko, nie tylko rząd, ale wszyscy Polacy, cenią wasz wysiłek i dziękują za to poświęcenie – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania z polskimi żołnierzami pełniącymi misję w Kosowie.

Spotkanie było także okazją do wręczenia 16 żołnierzom medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Minister Antoni Macierewicz wręczył również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. – Jesteście dobrym przykładem żołnierzy, dobrym przykładem tego co w polskiej armii najlepsze – młodości, wyksztalcenia, determinacji, bojowego przygotowania. Dobrze służycie ojczyźnie – mówił na uroczystości szef MON. Minister Macierewicz zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na to, by służba każdego żołnierza, jego doświadczenie zdobyte na misji zawsze było wykorzystywane w kraju, zawsze służyło polskiej armii.

– Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro nie ma tu codziennych walk, to ta misja jest łatwa, bezpieczna i nie wymaga wysiłku ani wielkiej odpowiedzialności. Ale wy wiecie najlepiej, że jest inaczej. Jesteście w newralgicznym miejscu dla bezpieczeństwa Europy. Jak wielka na Was spoczywa odpowiedzialność. ( …) I za tę dobrze wykonywaną służbę tutaj chciałbym Wam dziś podziękować. (…) Polska Wam dziś dziękuje.

W trakcie wizyty w Kosowie minister Antoni Macierewicz spotkał się z dowódcą KFOR generałem dywizji Giovannim Fungo oraz jego zastępcą generałem brygady Christianem Reinerem.

Przypadająca przed świętami Wielkiej Nocy wizyta w Kosowie była też okazją dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza oraz kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP do złożenia życzeń żołnierzom PKW KFOR oraz policjantom zaangażowanym w misję EULEX. Przy wykorzystaniu połączenia wideo szef MON złożył życzenia świąteczne wszystkim dowódcom kontyngentów: w Iraku, Afganistanie, Kuwejcie, Bośni i Hercegowinie. Szczególne słowa podziękowania za służbę i życzenia świąteczne minister Macierewicz przekazał na ręce dowódcy PKW Czernicki. – Wszystkim żołnierzom, wszędzie tam gdzie pełnią służbę, życzę spokojnych świąt. Jeśli się da, to też niech będą one rodzinne. Życzę wszystkim świąt radosnych i pełnych nadziei – mówił minister.

Obecnie w Kosowie w ramach misji KFOR służy XXXV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Dowódcą jest ppłk Mariusz Janikowski. Zmianę wystawił 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy. W skład PKW wchodzą również żołnierze z jednostek wojskowych z Bydgoszczy, Lidzbarka Warmińskiego. Zadaniem żołnierzy jest prowadzenie działań stabilizacyjnych, monitorowanie przestrzegania porozumień międzynarodowych, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

Tekst: Bogumiła Piekut/ CO MON