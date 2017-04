Nowe pociski przeciwpancerne

Wojsko chce wyposażyć oddziały obrony terytorialnej w nowe przeciwpancerne pociski kierowane. Ma to być broń prosta w obsłudze i jednocześnie stosunkowo tania. Do 5 maja Inspektorat Uzbrojenia czeka na zgłoszenia od firm gotowych wziąć udział w dialogu technicznym. Rozmowy z wybranymi producentami rozpoczną się pod koniec maja i potrwają do końca października.

Inspektorat Uzbrojenia MON nie zdradza parametrów technicznych poszukiwanych pocisków. Nie wiadomo więc, jaki jest oczekiwany zasięg rakiet, masa i siła rażenia. Wiadomo jedynie, że polskie wojsko poszukuje kompletnego systemu – wyrzutni oraz dedykowanej do niej amunicji. – To ma być broń, której operator będzie mógł stosunkowo szybko się wyszkolić, a pociski nie będą tak drogie jak rakiety Spike – mówi tylko tyle płk Waldemar Janiak, szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju z Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Program o kryptonimie „Karabela” zakłada, że nowa broń ma w pierwszej kolejności trafić do wojsk obrony terytorialnej. Ale nie tylko. Przedstawiciele armii podkreślają, że nowe przeciwpancerne pociski kierowane otrzymają również żołnierze z jednostek wojsk lądowych. Obecnie jedynym tego typu rodzajem uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP są rakiety Spike (o zasięgu około 4 km). Są one produkowane w zakładach Mesko, ale na licencji izraelskiej. Koszt jednej rakiety to około 100 tys. dolarów.