Sztafeta ruszyła

25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego:

- starszy szeregowy Maciej Jakubowski;

- starszy szeregowy Piotr Boksza;

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych z Warszawy:

- starszy szeregowy Jacek Cichy;

5 Pułk Artylerii z Sulechowa:

- starszy szeregowy Tomasz Pisera;

Centralna Grupa Działań Psychologicznych z Bydgoszczy:

- starszy szeregowy Kamil Kaczorowski;

4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska:

- starszy szeregowy Jarosław Makowski

10 Pułk Samochodowy z Warszawy

- starszy szeregowy Artur Stasiewicz.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” z Żagania i 34 Brygada Kawalerii Pancernej. Celem corocznego memoriału jest też promocja poprzez bieganie aktywnego stylu, propagowanie tradycji jednostki i najważniejsze przybliżenie sylwetki niezwykłego żołnierza, gen. Tadeusza Buka. Pałeczkę sztafety symbolicznie przekazała córka generała, Elżbieta Buk na ręce Antoniego Smolarka. Sygnałem do rozpoczęcia biegu była komenda podana przez syna, Mariusza Buka.

Wśród gości byli m.in. obecni dowódca 34BKPanc, płk Dariusz Lewandowski i dowódca 25BKPow, gen. bryg. doktor Stanisław Kaczyński oraz przyjaciele generała Tadeusza Buka, polscy generałowie w stanie spoczynku: gen. broni Mirosław Różański, gen. broni Waldemar Skrzypczak, gen. dyw. Ireneusz Bartniak i gen. dyw. Jan Kempara.

"Co roku od siedmiu lat spotykamy się tutaj – wszyscy przyjaciele generała broni Tadeusza Buka, aby uczcić pamięć dowódcy wojskowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Zginęło w niej wielu dowódców, którzy byli w tym czasie kreatorami polskich sił zbrojnych, polskiej myśli wojskowej". - powiedział generał Waldemar Skrzypczak.

Biegacze pierwszego dnia pokonali 82 km z miejscowości Spała do Zelów. W kilkunastokilometrowym odcinku do Tomaszowa Mazowieckiego towarzyszyli im żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w której generał pełnił służbę oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego. W Tomaszowie Mazowieckim dołączył do sztafety znany podróżnik i piechur Damian Wesołowski asystując żołnierzom do Zelowa. Damian trasę dookoła Polski pokonał w 73 dni. W ciągu trzech lat, maszerując pieszo wokół Polski, pokonał 3153 kilometry. Zdobywanie Polski podzielił na 37 etapy, w tym czasie odwiedził 747 miejscowości.

Koniec pierwszego, 80-kilometrowego etapu miał miejsce w Zelowie, przy szkole podstawowej nr 4, gdzie do sztafety dołączyło około 50 uczniów tej szkoły.

„Na mecie powitał nas Jan Karol Kozłowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 4. Uczniowie i mieszkańcy Zelowa zgotowali nam niezwykle ciepłe powitanie. W dzisiejszym biegu każdy z uczestników przebiegł dystans od 21 do 42km”. - powiedział st. chor. szt. Mirosław Stachowski.

Źródło: st. chor. Daniel Sienkiewicz