Dostali gwiazdki podporuczników WOT

Do promocji na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie stanęli po raz pierwszy absolwenci pilotażowego studium dla przyszłych oficerów wojsk obrony terytorialnej. Dzień wcześniej – zanim otrzymali podporucznikowskie gwiazdki – odebrali świadectwa ukończenia wrocławskiej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

„Nie zawieść Polski”

Aktu mianowania na stopień podporucznika dokonał gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Potem oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń rycerską”. –„Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!” Dobrze, że te słowa przysięgi tak mocno dziś tu wybrzmiały. To jest wasza misja, obowiązek i decyzja, którą podejmujecie na całe życie – mówił minister obrony Antoni Macierewicz, zwracając się do absolwentów wrocławskiej uczelni.

Do korpusu oficerskiego awansowało 27 podoficerów. Wszyscy trafią do służby w jednostkach wojsk obrony terytorialnej. – Wy macie kształtować tę nową armię wzmocnioną o wojska obrony terytorialnej. Macie ochotników wychować, wyszkolić i sprawić, by byli tak dzielni i skuteczni jak wy. Nigdy nie wolno wam zapomnieć, że fundamentem bezpieczeństwa jest siła naszej armii, wartości, na które przed chwilą przysięgaliście i wasze zdolności kształtowania żołnierzy – podkreślał szef resortu obrony.

Pierwsze stanowisko – dowódca plutonu

Do absolwentów zwrócił się także gen. bryg. Dariusz Skorupka, rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. – Włożyliście dużo pracy w swoją edukację. Wykazaliście się dużą odpornością psychiczną i nabyliście cechy, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy. Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę będziecie dowódcami. Miejcie zatem na uwadze, że najważniejszą ocenę wystawią wam podwładni – mówił generał.

Studium z pierwszą lokatą ukończył ppor. Paweł Wołosz. – Awans na pierwszy stopień oficerski to wielka odpowiedzialność. Tym bardziej, że stajemy się częścią nowo tworzonych wojsk obrony terytorialnej. Będziemy brać czynny udział w budowaniu współczesnego wojska między innymi szkoląc i wychowując wojskową młodzież. Pragniemy zapewnić, że nałożony na nas obowiązek wypełnimy najlepiej jak potrafimy – mówił ppor. Wołosz w imieniu absolwentów zgromadzonych na placu Piłsudskiego. I dodawał: – Żołnierz wart jest bowiem tyle, ile siebie da Ojczyźnie.

Podporucznik Wołosz w wojsku służy od 1992 roku, zanim rozpoczął szkolenie we Wrocławiu był szefem Węzła Łączności w Siedlcach. – Teraz przygotowuję się do objęcia nowych obowiązków jako dowódca plutonu w 5 Batalionie OT w Siedlcach – mówi prymus promocji. W uznaniu szczególnych osiągnięć rektor-komendant WSOWL przekazał ppor. Wołoszowi pamiątkowy pierścień uczelni. W podobny sposób wyróżnieni zostali ppor. Wiesław Lotkowski i ppor. Piotr Workun.

Pół roku szkolenia

Zanim absolwenci stanęli do promocji przez pół roku uczyli się we Wrocławiu. W studium oficerskim mogli wziąć udział głównie podoficerowie z wyższym wykształceniem. Poza zajęciami z taktyki ogólnej, rozpoznania, regulaminów czy strzelania, ochotnicy zdobywali też wiedzę z podstaw dowodzenia, geopolityki i systemu obrony państwa. Jako przyszli oficerowie piątego rodzaju sił zbrojnych poznawali zasady działania wojsk obrony terytorialnej i organizacji proobronnych.

Czekały ich też dwa poważne egzaminy. Pierwszy na dowódcę plutonu zdawali w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, kolejny – na stopień oficera – we Wrocławiu. Pod koniec podoficerowie odbyli też praktyki dowódcze w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Na półmetku szkolenia oficerskiego do WOT jest jeszcze 66 osób. Ich kurs trwa dłużej, bo przechodzą go osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z wojskiem. Ich promocja odbędzie się jesienią.

Wojska obrony terytorialnej zostały powołane 1 stycznia 2017 roku jako piąty rodzaj sił zbrojnych. Sformowano już trzy pierwsze brygady OT: w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Są one podporządkowane bezpośrednio pod Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie WOT mają liczyć około 53 tysiące żołnierzy, którzy będą służyć w 17 brygadach.