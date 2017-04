Rocznica wydarzeń pod Smoleńskiem

Siedem lat temu zwykli obywatele, Polacy, wy wszyscy zdaliście wielki, historyczny egzamin – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 7. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prosił również wszystkich Polaków o szacunek dla ofiar. Zapowiedział też, że na Krakowskim Przedmieściu stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego.







Od rana trwają uroczyste obchody rocznicy katastrofy rządowego Tu-154 pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Po południu z zebranymi pod Pałacem Prezydenckim Polakami spotkał się prezydent Andrzej Duda. Wygłosił przemówienie, w którym wspominał 10 kwietnia 2010 roku. – Siedem lat od tamtego szokującego, dramatycznego dnia, w którym w jakimś sensie, a czasem bardzo głębokim sensie, zwłaszcza dla państwa, najbliższych, żon, mężów, rodziców, dzieci, wnuków, świat się zawalił, bo nagle okazało się, że ta najbliższa osoba, ten ukochany, który miał wrócić przecież za kilka godzin, który miał wykonać zadanie, które na siebie przyjął w duchu odpowiedzialności i służby Polsce, nie wróci, że nie ma go między żywymi, że stało się coś, co w ogóle trudno było sobie nawet wyobrazić, a co dopiero przetrwać, przeżyć – mówił Andrzej Duda.





Podkreślił, że po katastrofie był na Krakowskim Przedmieściu razem z innymi Polakami, którzy przyszli oddać hołd parze prezydenckiej. Zapewnił, że nigdy nie zapomni tego, co wówczas działo się w okolicach Pałacu Prezydenckiego: łez, zadumy i wielkiego zjednoczenia Polaków. – Rzeczpospolita jest wam za to wdzięczna, że wtedy wy, którzy tu jesteście z nami, czy to ciałem, czy to duchem, przyszliście tu, na Krakowskie Przedmieście służyć ojczyźnie, bo to była wielka służba ojczyźnie, tamto pokazanie, że mimo tragedii, Polacy są razem – podkreślił prezydent.





Andrzej Duda skrytykował też, to w jaki sposób rząd Platformy Obywatelskiej badał sprawę katastrofy. – Trzeba powiedzieć jedno: kiedy spojrzymy na tamten czas, na następne lata, to z przykrością cisną się na usta słynne słowa tamtego ministra: „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” To właśnie ówczesna władza jasno i wyraźnie pokazała – uważa prezydent. Skrytykował też ówczesne decyzje polityczne, m.in. tę dotyczącą awansu generalskiego dla gen. Mariana Janickiego, który 10 kwietnia 2010 roku był szefem Biura Ochrony Rządu. – Ten awans odebrałem jako szyderstwo – mówił Duda.